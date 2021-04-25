Англия

Мерсисайдский клуб рассматривает трансфер итальянца.

Форвард Торина Андреа Белотти попал в сферу интересов еще одного европейского гранда.

По информации источника, в придачу к Ювентусу, Милану, Интеру и Манчестер Юнайтед, на 28-летнего итальянца нацелился еще и Ливерпуль.

В текущем сезоне нападающий провел 28 матчей в Серии А, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передача.

Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм получил отказ по трансферу Белотти.