Мерсисайдский клуб рассматривает трансфер итальянца.
Андреа Белотти, getty images
25 апреля 2021, 15:19
Форвард Торина Андреа Белотти попал в сферу интересов еще одного европейского гранда.
По информации источника, в придачу к Ювентусу, Милану, Интеру и Манчестер Юнайтед, на 28-летнего итальянца нацелился еще и Ливерпуль.
В текущем сезоне нападающий провел 28 матчей в Серии А, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передача.
Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм получил отказ по трансферу Белотти.