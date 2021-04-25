Италия

Завершился очередной поединок Серии А.

Беневенто принимал Удинезе в матче 33 тура итальянского чемпионата.

Гости открыли счет уже на 4 минуте встречи благодаря голу Науэля Молина. В середине второго тайма Арслан удвоил преимущество команды Готти, однако хозяева почти сразу отыграли один гол: Виола успешно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Спустя несколько минут после начала второй половины встречи Ларсен забил третий гол Удинезе, а на 73 минуте встречи Брааф довел счет до разгромного. Через 10 минут Беневенто вновь сократил отставание усилиями Лападулы, однако даже для ничьи этого было мало. 2:4.

По итогу встречи Удинезе с 39 очками поднялся на 11 строчку турнирной таблицы Серии А, в то время как Беневенто продолжил свое пребывание вплотную с зоной вылета — 17 строчка и 31 балл.

Беневенто — Удинезе 2:4

Голы: Виола, 34 (пен), Лападула, 83 — Молина, 4, Арслан, 31, Ларсен, 49, Брааф, 73

Беневенто: Монтипо — Глик, Кальдирола, Барба — Депаоли (Ионита, 56), Дабо (Инсинье, 70), Виола (Скьяттарелла, 46), Хатемай (Фальке, 56), Импрота — Сау (Гайч, 24), Лападула

Удинезе: Муссо — Бекао, Бонифаци, Нейтинк — Молина, Де Пауль, Уоллас, Арслан (Макенго, 56), Ларсен (Самир, 70), Перейра, Окака (Брааф, 70).

Предупреждения: Скьяттарелла — Муссо, Уоллас