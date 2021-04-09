Англия

Сообщается, что испанец потерял место в основном составе "красных дьяволов".

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид де Хеа может покинуть команду в летнее трансферное окно.

По информации ESPN, манкунианский могут отправить испанского футболиста в аренду.

Такой вариант стал бы выгодным для обеих сторон, поскольку Давид, потерявший место в стартовом составе команды, получит игровую практику, а клуб сможет частично снизить выплаты по контракту.

В текущем сезоне 30-летний голкипер провёл 24 матча в английской Премьер-лиге, в которых пропустил 29 мячей. В последних встречах вместо него на поле выходил Дин Хендерсон.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед нашел замену для Де Хеа.