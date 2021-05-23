Англия

Football.ua представляет анонс матча 38-го тура английской Премьер-лиги.

Сегодня, 23 мая, нас ожидают матчи последнего тура чемпионата Англии, которые традиционно пройдут в одно время. Многие команды уже выполнили свои задачи на сезон, но есть и те, кому расслабляться еще слишком рано. Так, Челси на финишной прямой попытается отстоять свое место в топ-4 таблицы и одолеть Астон Виллу, у которой отсутствует турнирная мотивация.

Астон Вилла — Челси

Воскресенье, 23 мая, 18:00. Вилла Парк, Бирмингем. Главный арбитр — Стюарт Атвелл. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Еще год назад Астон Вилла вела борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге, однако благодаря грамотной работе на трансферном рынке, которую, к слову, изначально критиковала футбольная общественность, бирмингемцы сумели не просто закрепиться в середине турнирной таблицы, но и устроить нервотрепку многим соперникам из так называемой "большой шестерки". Конечно, сразу вспоминаются разгромные победы над Ливерпулем и Арсеналом в первом круге, но также подопечным Дина Смита удалось отобрать очки и у Челси, матч с которым завершился вничью.

Справедливости ради, вторая половина сезона АПЛ выдалась для Астон Виллы менее успешно, что вполне можно связывать с отсутствием на поле главного креативщика команды Джека Грилиша, который не мог помочь своей команде из-за травмы. Тем не менее, "львы" уже точно финишируют на одиннадцатой строчке в турнирной таблице, что можно считать положительным результатом.

Если перед последним туром чемпионата Англии у бирмингемцев отсутствует какая-либо турнирная мотивация, то игрокам Челси расслабляться пока рано (и это связано не с предстоящим финалом Лиги чемпионов). После поражения от Арсенала "пенсионеры" оказались в шаге от того, чтобы завершить сезон вне топ-4, однако ранее добытая победа над прямым конкурентом, Лестером, позволила подопечным Томаса Тухеля чувствовать себя более уверенно.

Учитывая то, что все матчи последнего тура АПЛ пройдут в одно время, в предстоящем поединке против Астон Виллы игроков Челси устроит только победный результат. Ливерпуль, скорее всего, добудет победу над Кристал Пэлас, благодаря которой обеспечит себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. У Лестера же соперник посерьезнее (Тоттенхэм), однако надеяться на возможную осечку "лис" было бы весьма опрометчивым решением со стороны "синих". Их задача на матч — побеждать, дабы не отдавать в чужие руки собственную судьбу в еврокубках

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Томаса Тухеля. Так, на победу Челси предлагается коэффициент 1,46, тогда как потенциальный успех Астон Виллы оценивается показателем 6,43. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,84.

Не сыграют: Трезеге, Кэш, Сансон, Баркли — ...

Под вопросом: ... — Хаверц, Канте, Кристенсен.

прогноз 1:2

Никита Евтушенко, Football.ua