Англия

Грант Хэнли, который может сыграть против Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022, повредил плечо и покинул поле на 21-й минуте.

Центральный защитник и капитан Норвич Сити Грант Хэнли получил повреждение в поединке 16-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед, из-за чего не смог продолжить матч.

Произошло это на 17-й минуте встречи, когда 30-летний шотландец неудачно приземлился на плечо после столкновения с нападающим "красных дьяволов" Криштиану Роналду.

Хэнли попытался продолжить игру, однако буквально через несколько минут попросил замену, сигнализировав медицинской службе Норвича о проблемах с плечом. Серьезность повреждения станет известна позже.

Отметим, что Грант Хэнли является ключевым защитником сборной Шотландии, с которой Украине предстоит встретиться в марте 2022 года в рамках плей-офф отбора на предстоящий чемпионат мира в Катаре.

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