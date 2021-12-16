Англия

Наставник Брайтона прокомментировал новую волну коронавируса в АПЛ.

Английский футбол вновь страдает от коронавируса — все больше команд АПЛ сообщают о массовых заражениях среди футболистов и персонала.

Под угрозой был матч Манчестер Юнайтед — Брайтон, однако решение по нему до сих пор не принято. По словам наставника "чаек" Грэма Поттера, для него это означает отказ и он будет готовить команду к предстоящему матчу.

"Мы связались с руководством лиги по нашему вопросу и не получили конкретного ответа. У нас нет времени переживать из-за отказа, а я это воспринимаю именно так, нам нужно готовить команду. Было бы лучше, если бы все было прозрачно, однако мы говорим о медицинской информации — не знаю, насколько она может быть таковой.

Мы все хотим продолжать играть в футбол, но здоровье важнее. У нас тоже есть некоторые проблемы и мы будем принимать решение по ходу происходящего", — приводит слова Поттера Sky Sports.

Ранее о сложившейся ситуации в английском футболе высказался наставник Брентфорда Томас Франк.