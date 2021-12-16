Англия

Болезнь продолжает поражать клубы АПЛ.

В еще одном клубе Английской Премьер-Лиги зафиксирована вспышка коронавируса — в этот раз пострадал Брентфорд.

По информации журналиста Джей Харриса, всего в клубе зафиксировано 13 случаев заражения среди футболистов и персонала команды.

Об этом наставнику Брентфорда Томасу Франку сообщили прямо во время пресс-конференции. Спортивный директор команды из Большого Лондона Фил Джайлз подтвердил данную информацию.

Неизвестно, повлияет ли это на проведение поединка АПЛ Саутгемптон — Брентфорд, который состоится 18 декабря, учитывая отказ Премьер-Лиги перенести встречу Лестер — Тоттенхэм, несмотря на большое количество инфицированных в стане "шпор".

Ранее сообщалось о 19 зараженных в Манчестер Юнайтед.