Англия

Наставник Брентфорда высказался о новой волне коронавируса в Англии.

В Английской Премьер-Лиге новая вспышка коронавируса — после отмены матча Лиги конференций Ренн — Тоттенхэм из-за большого количества инфицированных в составе английского клуба, был также отложен матч между Брентфордом и Манчестер Юнайтед.

Главный тренер "пчел" Томас Франк прокомментировал данную ситуацию, предложив перенести все матчи чемпионата на одну неделю.

"Я считаю, что нужно перенести все матчи АПЛ ровно на одну неделю. В каждом клубе количество инфицированных заоблачно — это проблема, которая касается все без исключения команды.

Если сделать так, как я предлагаю, то все было бы чисто и мы смогли бы разорвать цепочку заражений. Мы хотим играть в нормальных условиях и предложенная мной схема никак не повлияла бы на Boxing Day.

Новый штамм коронавируса распространяется словно лесной пожар. Нам необходимо сделать все, чтобы защититься", — заявил специалист в интервью Sky Sports.

Напомним, что прямо во время интервью Франк узнал о 13 случаях заражения в стане своей команды.