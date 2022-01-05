Англия

Пеп Лейндерс уходит на самоизоляцию.

Ассистент главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа Пеп Лейндерс сдал положительный тест на коронавирус.

По этой причине была отменена традиционная пресс-конференция накануне игры против Арсенала в рамках полуфинала Кубка английской лиги. В своем официальном заявлении "красные" напомнили о своей просьбе перенести игру, а также отметили, что это еще сильнее сплотит команду.

Напомним, матч Арсенал — Ливерпуль состоится завтра, 6 января в 21:45 по киевскому времени.

Ранее коронавирусом заболел наставник "мерсисайдцев" Юрген Клопп.