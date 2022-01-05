Италия

Полузащитник Наполи сдал два отрицательных теста.

Элиф Эльмас присоединился к Наполи — сообщил официальный Твиттер клуба.

Полузащитник сдал отрицательный тест в Северной Македонии перед возвращением в Италию, а затем подтвердил его уже по возвращении в Неаполь.

Ранее сообщалось, что матч 20-го тура Ювентус — Наполи может не состояться из-за запрета неаполитанцам лететь в Турин.

При этом руководство Серии А не хочет переносить матчи чемпионата Италии.