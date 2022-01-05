Италия 05 января 2022, 12:16 Эльмас излечился от коронавируса Полузащитник Наполи сдал два отрицательных теста. Элиф Эльмас, Getty Images 05 января 2022, 12:16 Элиф Эльмас присоединился к Наполи — сообщил официальный Твиттер клуба. Полузащитник сдал отрицательный тест в Северной Македонии перед возвращением в Италию, а затем подтвердил его уже по возвращении в Неаполь. Ранее сообщалось, что матч 20-го тура Ювентус — Наполи может не состояться из-за запрета неаполитанцам лететь в Турин. При этом руководство Серии А не хочет переносить матчи чемпионата Италии. Люди Элиф Эльмас Команды Наполи Источники ФК Наполи Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте