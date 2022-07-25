Стали відомі ще два суперники "червоних дияволів" під час підготовки до нового сезону.
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25 липня 2022, 19:59
Манчестер Юнайтед проведе два заключні спаринги за два дні в рамках підготовки до старту нового сезону. Про це повідомляє The Athletic.
Перша гра відбудеться в Осло, де команда Еріка Тен Гага зіграє проти мадридського Атлетіко. При цьому наголошується, що у цьому матчі, який пройде 30 липня, братимуть участь найсильніші гравці.
Друга гра пройде на Олд Траффорд наступного дня — 31 липня, а суперником "червоних дияволів" буде іспанський Райо Вальєкано.
Нагадаємо, для МЮ новий сезон в англійській Прем'єр-лізі розпочнеться поєдинком проти Брайтона, який відбудеться 7 серпня.