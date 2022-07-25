Англія

Стали відомі ще два суперники "червоних дияволів" під час підготовки до нового сезону.

Манчестер Юнайтед проведе два заключні спаринги за два дні в рамках підготовки до старту нового сезону. Про це повідомляє The Athletic.

Перша гра відбудеться в Осло, де команда Еріка Тен Гага зіграє проти мадридського Атлетіко. При цьому наголошується, що у цьому матчі, який пройде 30 липня, братимуть участь найсильніші гравці.

Друга гра пройде на Олд Траффорд наступного дня — 31 липня, а суперником "червоних дияволів" буде іспанський Райо Вальєкано.

Нагадаємо, для МЮ новий сезон в англійській Прем'єр-лізі розпочнеться поєдинком проти Брайтона, який відбудеться 7 серпня.