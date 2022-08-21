До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Англії.
Ньюкасл — Манчестер Сіті, Getty Images
21 серпня 2022, 21:46
У третьому турі англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті в гостях зненацька втратив очки у матчі проти Ньюкасла. Матч закінчився із результативним рахунком 3:3.
Вже на п'ятій хвилині Гюндоган вивів гостей уперед, але до перерви господарі двічі вразили воріт Едерсона зусиллями Альмірона та Вілсона.
На початку другого тайму "сороки" забили третій м'яч завдяки влучному удару Тріпп'єра. Однак до кінця гри "городяни" зібралися і змогли відігратися і уникнути поразки. Забитими м'ячами відзначилися Голанд та Сілва.
Огляд матчу
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Ньюкасл — Манчестер Сіті 3:3
Голи: Альмірон, 29, Вілсон, 39, Тріпп’єр, 54 — Гюндоган, 5, Голанд, 60, Б. Сілва, 64
Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Ботман, Шер, Берн (Крафт, 90+5) — Віллок (Лонгстафф, 69), Гімараеш, Жоелінтон — Альмірон (Мерфі, 82), Вілсон (Вуд, 69), Сен-Максімен.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Стоунз, Аке (Діаш, 21), Канселу — де Брюйне, Родріго, Гюндоган — Фоден, Голанд, Б. Сілва.
Попередження: Гімараеш, Тріпп’єр, Жоелінтон — Стоунз.