Англія

До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Англії.

У третьому турі англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті в гостях зненацька втратив очки у матчі проти Ньюкасла. Матч закінчився із результативним рахунком 3:3.

Вже на п'ятій хвилині Гюндоган вивів гостей уперед, але до перерви господарі двічі вразили воріт Едерсона зусиллями Альмірона та Вілсона.

На початку другого тайму "сороки" забили третій м'яч завдяки влучному удару Тріпп'єра. Однак до кінця гри "городяни" зібралися і змогли відігратися і уникнути поразки. Забитими м'ячами відзначилися Голанд та Сілва.

Огляд матчу

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