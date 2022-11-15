Англія

Колишній гравець МЮ розповів своє відношення до інтерв'ю португальця.

Легендарний нападник Манчестер Юнайтед Тедді Шерінгем висловив своє бачення ситуації навколо клубу та Кріштіану Роналду.

"Незадоволених вболівальників Юнайтед поведінкою Роналду залишилось багато. Він сказав, що його не поважають в клубі, тренер його не поважає, і він того.

Я бачу одне рішення цієї ситуації: шляху для Кріштіану Роналду назад, в Юнайтед, вже не має. Він має залишити цей клуб.

Він мав піти перед початком сезону, але не пішов, вони намагалися працювати у цих умовах. Мова тіла Роналду, очевидно, була не на висоті. Думаю, йому треба піти зараз", — сказав Шерінгем.