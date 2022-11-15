Колишній гравець МЮ розповів своє відношення до інтерв'ю португальця.
Тедді Шерінгем, Getty Images
15 листопада 2022, 09:00
Легендарний нападник Манчестер Юнайтед Тедді Шерінгем висловив своє бачення ситуації навколо клубу та Кріштіану Роналду.
"Незадоволених вболівальників Юнайтед поведінкою Роналду залишилось багато. Він сказав, що його не поважають в клубі, тренер його не поважає, і він того.
Я бачу одне рішення цієї ситуації: шляху для Кріштіану Роналду назад, в Юнайтед, вже не має. Він має залишити цей клуб.
Він мав піти перед початком сезону, але не пішов, вони намагалися працювати у цих умовах. Мова тіла Роналду, очевидно, була не на висоті. Думаю, йому треба піти зараз", — сказав Шерінгем.