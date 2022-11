Легенда Манчестер Сіті Венсан Компані зараз тренує англійський Бернлі в Чемпіоншипі. І в нього непогано виходить — клуб займає першу сходинку після 21 туру з 41 балом в активі.

Під час чемпіонату світу бельгійський фахівець працює експертом на BBC. Дізнавшись про розривання контракту Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед, в Компані спитали про те, чи бачить він португальця у себе в клубі.

Але бельгійцю ця ідея не сподобалась. "Ми потребуємо футболістів, яки вміють бігати", — сказав він.

Would Vincent Kompany take Cristiano Ronaldo at Turf Moor?



Doesn't seem like the Burnley manager is keen 😅#BBCWorldCup #BBCFootball