Молодий фахівець не бачить португальця у себе.
Кріштіану Роналду, Getty Images
22 листопада 2022, 22:23
Легенда Манчестер Сіті Венсан Компані зараз тренує англійський Бернлі в Чемпіоншипі. І в нього непогано виходить — клуб займає першу сходинку після 21 туру з 41 балом в активі.
Під час чемпіонату світу бельгійський фахівець працює експертом на BBC. Дізнавшись про розривання контракту Кріштіану Роналду з Манчестер Юнайтед, в Компані спитали про те, чи бачить він португальця у себе в клубі.
Але бельгійцю ця ідея не сподобалась. "Ми потребуємо футболістів, яки вміють бігати", — сказав він.
Роналду вже попрощався з Манчестер Юнайтед. Одним з претендентів на футболіста є Ньюкасл.