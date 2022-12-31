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Український вінгер може мати ще один варіант в АПЛ, і також із Лондона.

Вінгер донецького Шахтаря Михайло Мудрик може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного українця, крім Арсеналу, який вже веде переговори з "гірниками", зацікавлений Челсі.

Також наголошується, що інтерес до українця з боку "синіх" виник після травми форварда Армандо Брої, який зазнав серйозного пошкодження та вибув до кінця сезону.

Раніше Арсенал зробив пропозицію Шахтарю по Мудрику у розмірі 60 мільйонів євро, але донецький клуб відповів відмовою.

Цього сезону Мудрик провів 18 матчів, у яких забив десять голів та віддав вісім результативних передач.