Англія

Тепер рішення залежить від гравця збірної України.

Напередодні стало відомо про те, що керівництво Челсі вирушило до Польщі для переговорів із донецьким Шахтарем щодо вінгера Михайла Мудрика з пропозицією в 100 мільйонів євро.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, клуби погодили всі умови трансферу 22-річного українця.

Тепер представники Челсі чинять тиск на самого гравця та його представників, оскільки пріоритетом Мудрика завжди був трансфер до лондонського Арсеналу.

"Каноніри" запропонували за українця 95 мільйонів євро. Тепер рішення щодо вибору нового клубу за самим Мудриком.