ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зухвала заява колишнього гравця донецького Шахтаря.

Півзахисник збірної Бразилії Фред сподівається, що Аргентина вийде в півфінал чемпіонату світу, де зустрінеться з бразильцями.

"Я хочу побачити бій Бразилії з Аргентиною у півфіналі чемпіонату світу. Це буде протистояння на величезних швидкостях із прекрасною грою Неймара та сльозами Мессі після фінального свистка", — заявив Фред в ефірі TV Globo.

Нагадаємо, сьогодні стане відома перша півфінальна пара чемпіонату світу. О 17:00 Хорватія зіграє з Бразилією, а о 21:00 нас чекає двобій Аргентини та Нідерландів. Переможці цих пар зустрінуться в півфінальному матчі.