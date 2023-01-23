Англія

Вейн Руні має шанси очолити ліверпульський колектив.

Головний тренер Евертона Френк Лемпард офіційно звільнений зі своєї посади. "Іриски"вирішили розлучитися з Лемпардом через незадовільні результати команди, які призвели до боротьби за виживання. Пол Тейт і Лейтон Бейнс будуть керувати командою до призначення нового менеджера.

Керівники ліверпульського клубу вже шукають заміну Френку. За повідомленням EFC DAILY, одним з претендентів на посаду є експартнер Лемпарда по збірній Англії Вейн Руні. Нині 37-річний фахівець очолює Ді Сі Юнайтед.

Повідомляється, що "іриски" зв'язувались з Руні ще в неділю, щоб запропонувати посаду. Головний тренер Ді Сі Юнайтед ще не вирішив, чи приймати пропозицію.

Нагадаємо, Руні є вихованцем Евертона і свій професійний шлях починав в ліверпульському клубі, а також повертався після тривалого виступу за Манчестер Юнайтед. Раніше Вейн заявляв, що хоче очолити Евертон в майбутньому.