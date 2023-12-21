Англія

Про це повідомила прес-служба клуба.

Манчестер Юнайтед випустив офіційну заяву, в якій йдеться про те, що англійський клуб не підтримує створення європейської Суперліги.

"Наша думка не змінилася. Ми, як і раніше, повністю дотримуємося позиції участі у змаганнях під егідою УЄФА та всілякої співпраці з даною організацією, Прем'єр-лігою та іншими командами спільно з Асоціацією європейських клубів з метою подальшого розвитку клубного футболу", — сказано в заяві.

Нагадаємо, що сьогодні правова інстанція визнала незаконними дії ФІФА та УЄФА щодо заборони створення Суперліги у 2021 році.