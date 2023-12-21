Англія

Хто там буде грати?

Лондонський Челсі виступив проти створення Суперліги. Про це йдеться у заяві клубу.

"Рішення, винесене сьогодні Європейським судом, не змінює позиції футбольного клубу Челсі. Ми твердо віримо, що, працюючи з Прем'єр-лігою, Футбольною асоціацією Англії, іншими європейськими клубами завдяки нашим міцним відносинам з Асоціацією європейських клубів (ECA), а також з УЄФА та ФІФА, ми зможемо разом продовжувати розвивати європейський футбол на благо всіх", — заявили "аристократи".

Раніше, Манчестер Сіті виступив проти Суперліги.