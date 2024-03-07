Англія

Австралійський фахівець навряд чи розраховує на іспанця.

Лівий захисник лондонського Тоттенгема Серхіо Регілон, який наразі виступає на правах оренди за Брентфорд, прокоментував рішення головного тренера "шпор" Ангелоса Постекоглу віддати його у інший клуб.

"Досі не розумію, чому так сталося. Під час передсезонної підготовки я був дуже щасливий і Постекоглу був задоволений мною. Я, як завжди, брав участь у матчах.

За тиждень до початку сезону я підійшов до Постекоглу і запитав: "Ти хочеш бачити мене в клубі?" Він відповів: "Так, я розраховую на тебе". Наступного дня мені сказали не тренуватись із командою, це було дивно.

Знаю, що мені під силу грати у Тоттенгемі, але, на жаль, багато аспектів футболісти не в змозі контролювати. Я не хочу сидіти на лавці. Мені 27 років, кар'єра футболіста не вічна. Я не розумію, чому одного чудового дня тренер каже тобі "так", а вже наступного дня "ні". Думаю, що це пов'язано не з футбольними причинами", — заявив іспанський захисник виданню The Times.

Цього сезону Серхіо Регілон відіграв на правах оренди за МЮ (першу частину сезону) та Брентфорд 19 матчів та віддав один асист.