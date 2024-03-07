Австралійський фахівець навряд чи розраховує на іспанця.
Регілон, Getty Images
07 березня 2024, 15:27
Лівий захисник лондонського Тоттенгема Серхіо Регілон, який наразі виступає на правах оренди за Брентфорд, прокоментував рішення головного тренера "шпор" Ангелоса Постекоглу віддати його у інший клуб.
"Досі не розумію, чому так сталося. Під час передсезонної підготовки я був дуже щасливий і Постекоглу був задоволений мною. Я, як завжди, брав участь у матчах.
За тиждень до початку сезону я підійшов до Постекоглу і запитав: "Ти хочеш бачити мене в клубі?" Він відповів: "Так, я розраховую на тебе". Наступного дня мені сказали не тренуватись із командою, це було дивно.
Знаю, що мені під силу грати у Тоттенгемі, але, на жаль, багато аспектів футболісти не в змозі контролювати. Я не хочу сидіти на лавці. Мені 27 років, кар'єра футболіста не вічна. Я не розумію, чому одного чудового дня тренер каже тобі "так", а вже наступного дня "ні". Думаю, що це пов'язано не з футбольними причинами", — заявив іспанський захисник виданню The Times.
Цього сезону Серхіо Регілон відіграв на правах оренди за МЮ (першу частину сезону) та Брентфорд 19 матчів та віддав один асист.