Англія

Манкуніанці хотіли б оформити підписання французького опорника Реала.

Манчестер Юнайтед продовжує шукати довгострокового наступника для Каземіро в центрі поля, і одним із головних кандидатів у клубі вважають півзахисника Реала Орельєна Чуамені. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, француз уже тривалий час перебуває у сфері інтересів манкуніанців. У керівництві Манчестер Юнайтед високо оцінюють його як опорного хавбека та вважають ідеальним футболістом для побудови майбутньої середньої лінії команди.

Втім, наразі потенційний трансфер виглядає надзвичайно складним. Першою серйозною перешкодою є позиція Реала. Мадридський клуб не демонструє жодного бажання розлучатися з одним із ключових виконавців, а переговори щодо можливого продажу навіть не ведуться.

Другою проблемою є фінансовий аспект. Заробітна плата Чуамені на Бернабеу значно перевищує межі, яких Манчестер Юнайтед намагається дотримуватися в рамках своєї нової зарплатної політики. Саме тому узгодження особистих умов також може стати майже непереборним завданням.

Попри це, інтерес англійського гранда до 26-річного француза залишається незмінним, але наразі мова йде радше про амбітну мрію Манчестер Юнайтед, а не про активну трансферну операцію.