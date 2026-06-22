Манкуніанці хотіли б оформити підписання французького опорника Реала.
Орельєн Чуамені, Getty Images
22 червня 2026, 23:24
Манчестер Юнайтед продовжує шукати довгострокового наступника для Каземіро в центрі поля, і одним із головних кандидатів у клубі вважають півзахисника Реала Орельєна Чуамені. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, француз уже тривалий час перебуває у сфері інтересів манкуніанців. У керівництві Манчестер Юнайтед високо оцінюють його як опорного хавбека та вважають ідеальним футболістом для побудови майбутньої середньої лінії команди.
Втім, наразі потенційний трансфер виглядає надзвичайно складним. Першою серйозною перешкодою є позиція Реала. Мадридський клуб не демонструє жодного бажання розлучатися з одним із ключових виконавців, а переговори щодо можливого продажу навіть не ведуться.
Другою проблемою є фінансовий аспект. Заробітна плата Чуамені на Бернабеу значно перевищує межі, яких Манчестер Юнайтед намагається дотримуватися в рамках своєї нової зарплатної політики. Саме тому узгодження особистих умов також може стати майже непереборним завданням.
Попри це, інтерес англійського гранда до 26-річного француза залишається незмінним, але наразі мова йде радше про амбітну мрію Манчестер Юнайтед, а не про активну трансферну операцію.