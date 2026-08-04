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Найважливіші події другого туру чемпіонату Польщі крізь призму виступів українських легіонерів.

Чемпіонат Польщі 2-й тур

Другий тур польського чемпіонату вийшов дуже незабутнім, хоч і неповноцінним. Пішли перші перенесення, пов'язані з грою польських клубів у єврокубках. Поки що перенесення запросив лише Гурнік із Забже. Причиною стало перенесення матчу Ліги Європи з Ференцварошем (а Гурніку грати у Будапешті) із четверга на середу. Корона, яка мала приймати віце-чемпіона, не чинила опір, польська екстракляса теж. Так, вже з другого туру в турнірній таблиці не у всіх команд однакова кількість матчів.

У турі було зафіксовано три вольові перемоги – Легія, Шльонськ та ГКС. Також не можу пройти повз перший гол у польській екстраклясі, можливо, найвідомішого iноземного гравця чемпіонату бразильця Лукас Піазона, який свого часу грав у Челсі, Малазі, Айнтрахті, К'єво… Гол бразильця не допоміг Вечістi, команда програла чемпіону, і після двох турів лише у неї та у Ракува по двi поразки. Немає очок і в Корони, але вона зіграла лише один матч. Дві перемоги здобули також дві команди – Легія та Ягеллонія. Без втрат також йде Гурник, але в нього, як і в Корони, зіграно один матч.

Але набагато цікавіше те, що в багатьох матчах все вирішувалося наприкінці. У восьми зустрiчах було забито вісім голів на останніх 10 хвилинах матчів!!! І якщо Легія, ГКС та Погонь у компенсований час закріпили переможний рахунок, то в інших матчах творилося неймовірне!

Мотор, програючи Ягеллонії 0:1 після першого тайму, відігрався на 82-й хвилині, але не втримав нічию. Серхіо Лосано приніс перемогу гостям.

Шльонськ із Вроцлава, який повернувся після річної паузи в екстраклясу, до 86-ї хвилини програвав Ракуву, але завдяки голам Мар'янаца і Самеца-Талара вирвав перемогу. Переможний гол на рахунку капітана команди, який наприкінці минулого сезону влип у вкрай неприємну історію. Його і разом із партнером по команді Патріком Соколовським побив футболіст-аматор із якоїсь вроцлавської команди.

Гравці Шльонська отримали вихідний, і після посиденьок у нічному клубі, де, звичайно, не обійшлося без алкоголю, вони на вулиці чекали на таксі. В цей час до них причепився чоловік… Слово за слово і в хід пішли кулаки. В результаті чоловік побив обох, причому якщо Самець-Талар відбувся незначними забоями, то у його партнера була зламана щелепа.

І якщо Соколовські цього сезону не провів на полі жодної хвилини, то Самець-Талар виходить і, як, бачимо, забиває.

Ну і нарешті найрозкішніший матч туру, в якому Пяст та Вісла влаштували справжню перестрілку із сімома голами. Було б більше, але наприкінці першого тайму за рахунку 2:1 гості не забили пенальті. Вісла двічі зрівнювала рахунок, але пропустила вирішальний м'яч на 88-й хвилині.

До речі, Пяст став одним із головних ньюсмейкерів тижня поза футбольним полем. В інтернеті з'явилася замітка про те, що Пяст кілька років зазнає фінансових труднощів і за останні два роки клубний борг збільшився на 20 мільйонів злотих (приблизно 4,45 млн. євро). Тож не однією Лехією. Втім, про неї нижче, а зараз…

Про наших у польській екстраклясі

Єгор Маценко зі Шльонська, як зазвичай, зіграв на позиції правого центрального захисника з трьох центральних і отримав непоганий бал – від 6,6 до 7,0. Був замінений на 89-й хвилині при рахунку 1:1 і за хвилину після його відходу Самець-Талар забив переможний м'яч. Відзначають його надійну гру в обороні та велику кількість виносів м'яча, у тому числі головою.

Владислав Кочергін знову вийшов у стартовому складі Ракува у центрі півзахисту та знову виглядав неважливо. Він був замінений на 73-й хвилині при рахунку 1:0 на користь Ракува і вже після його відходу Шльонськ відігрався і забив переможний м'яч. Оцінки Кочергіна більш ніж скромні — 6,1-6,4. Це один із найгірших, а за деякими джерелами найгірший бал у команді. Він мав один неточний удар з-за меж штрафного майданчика і лише 76% точність передач.

Натуралізований капітан Ягеллонії Тарас Романчук зіграв весь матч на звичній позиції опорного півзахисника. Кращим або одним з кращих на відміну від першого туру він не був, проте відгуки про його гру втішні, а оцінки високі — від 7,1 до 7,3. Знову відзначають величезний обсяг роботи, гасав по всьому полю, хорошу гру в єдиноборствах — 5 з 8.

Лівий чи лівий центральний захисник Заглембе 25-річний Роман Якуба, як і раніше, в лазареті і в заявці на матчі його не було. Ще раз нагадаю, що останню травму отримав ще навесні і поки що лікується.

19-річний опорник краківської Вісли Максим Цимбалюк теж не потрапив у заявку, хоч і здоровий, і в заявці було два вакантні місця.

Ну і насамкінець про гданську Лехію. Її тиждень вийшов двоякий. Почався вiн чудово. Польська футбольна влада та УЄФА зняли заборону на трансфери, що виникла через старі борги. По-друге, нарешті приєднався до команди один із її лідерів колумбієць Мена, який не поспішав повертатися з відпустки з огляду на борг із зарплати. Також розпочав повноцінні тренування боснійський капітан команди Капіч, який першим розповів про борги із зарплати. Щоправда, вони обидва залишилися в запасі і вийшли лише у перерві, а на той час Лехія горіла вдома Вартi з Познаня 0:3. Так і закінчили, тож підопічні Лупашка розпочали сезон із двох поразок 0:3.

В'юнник продовжує лікуватися, тож з наших грав лише Іван Желізко. Він був капітаном, зіграв весь матч і хто знає, може, це був його останній матч у Лехії. Команда з Гданська веде переговори щодо всіх своїх ключових гравців. Мену звуть до Бразилії, словака Бобчека – найкращого бомбардира минулого сезону – у Вердер. Як ми писали, є пропозиції і щодо Iвана Желізко.

І остання новина із життя фанатів.

Польський президент Кароль Навроцький, колишній ультрас Лехії Гданськ, скористався своїм правом помилування і скасував бан на відвідування стадіонів для одного з найвідоміших фанатів Польщі багаторічного лідера варшавської Легії Петра Старуховича. Восени минулого року Старуховича було покарано дворічним баном після виїзного матчу у Любліні з Мотором, де він заводив трибуну гостей, стоячи на огорожі. У грудні 2025 року Старух додзвонився до ефіру польської програми, де гостем був тоді ще кандидат у президенти країни Навроцький, і публічно попросив помилування. Навроцький вiдповiв, що знає (!) про цю справу та розгляне прохання після вступу на посаду.

Фанат сказав – фанат зробив!