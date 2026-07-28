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Чому результативність виявилася нижчою за звичну, хто вже встиг створити сенсацію та як зіграли українські легіонери.

От і стартував польський чемпіонат. Пропоную обговорити найцікавіше, що було у матчах першого туру. Для початку результати.

Як бачимо, тур вийшов не дуже результативним – у дев'яти матчах забито лише 20 м'ячів, тобто 2,22 голи за гру. І це попри те, що майже половина матчів – чотири з дев'яти – завершилися з рахунком 2:1. Для порівняння: у минулому та позаминулому сезонах результативність трималася на одному рівні – 2,74-2,75 гола за матч. Жодній команді не вдалося забити три м'ячі (Вісла з Плоцька забила Ракуву третій, але ВАР скасував взяття воріт) і жодному футболісту не вдалося оформити дубль! Натомість були два автоголи, а нападник Відзева Берг'єр вразив спочатку свої ворота, а потім рамку суперника, реалізувавши пенальті.

Ще один цікавий факт: лише в останньому матчі туру було здобуто немінімальну перемогу. Так Заглембе обіграв Пяст 2:0, але і в тому матчі все зважилося наприкінці — до 72-ї хвилини рахунок був 0:0. Далі ж спрацювала вдала заміна господарів, і Шипек, який вийшов з лави, оформив гол і гольову передачу.

У дебютному матчі сезону грав стовідсотковий дебютант турніру краківська Вечіста, яка стала 88-ю командою, що виступала в екстраклясі. Перший гол чемпіонату на рахунок швейцарського півзахисника господарів Роберто Алвеса. Загалом із новачків чемпіонату лише краківська Вісла розпочала з перемоги. Шльонськ та Вечиста програли, причому за Шльонськ "відзначився" наш захисник Єгор Маценко. Його команда виграла перший тайм і вела в рахунку до 65-ї хвилини, на якій Єгор вразив власні ворота.

Не обійшлося без сюрпризів: до таких я в першу чергу відніс би домашню поразку Ракува від плоцької Вісли. У тому матчі переможці мають окреме спасибі сказати воротареві господарів, який пропустив дику пінку. Домашня нульова нічия Леха із Краковією сюрпризом не є. Не забуваймо, що у вівторок Лех у Данії розгромив 4:1 тамтешній Орхус у кваліфікації Ліги чемпіонів. Зрозуміло, що для Леха на даному етапі єврокубки важливіші, і ще раз нагадаю, що й рік тому команда набрала чемпіонський хід, щойно вилетіла з єврокубків.

Не можу не відзначити найважчу перемогу Легії у Щецині. Здобули її гості завдяки влучному удару хорвата Арсенича. На 88-й хвилині він вийшов на поле, а на шостій компенсованій забив єдиний м'яч. Схоже, що і справді Легія з Мареком Папшуном буде на багато здатна цього сезону, тим більше, на відміну від інших претендентів, вона не грає в єврокубках.

Ну й, мабуть, найцікавіша для нас тема: як там наші?

Гурник – Шльонськ

23-річний Максим Хлань, як завжди, грав ліворуч в атаці. Він вийшов у стартовому складі, але зіграв посередньо, отримавши з різних джерел від 6,2 до 6,5. І щойно його замінили, Гурник почав забивати! З поля Максим пішов на 64-й, а Гурник відігрався на 65-й… При цьому в активності йому не можна було відмовити: він завдав чотирьох ударів по воротах Шльонська, але при цьому жодного разу не влучив у ворота. Невдалим був і дриблінг – з трьох спроб жодна не була успішною.

Ще гірші справи у Єгора Маценка. Він зіграв весь матч, як завжди на позиції правого центрального захисника з трьох, тобто часто протистояв Хланю. Його оцінки варіюються від 5,2 до 6,0. Такий низький бал не має дивувати, адже у його пасиві автогол, завдяки якому господарі зрівняли рахунок.

Владислав Кочергін вийшов у стартовому складі Ракува, але його замінили на початку другого тайму, на 56-й хвилині. Грав він невдало, та його оцінки дуже скромні – 6,2-6,4. Він завдав одного удару по воротах (мимо) і був слабкий у єдиноборствах, як унизу так i вгорі.

Натуралізований капітан Ягелонії Тарас Романчук зіграв весь матч на звичній позиції опорного півзахисника і був одним із найкращих у команді. Його оцінки дуже високі – від 7,8 до 8,1. Відзначають величезний обсяг роботи, який він зробив, чудову гру в єдиноборствах – 5 із 7 він виграв унизу та 6 із 7 – вгорі!

Лівий чи лівий центральний захисник Заглембе 25-річний Роман Якуба, як і раніше, в лазареті і в заявці на матчі його не було. Нагадаю, що останню травму отримав ще навесні і наразі лікується.

19-річний опорник Максим Цимбалюк теж не потрапив у заявку, хоч і здоровий. Як ми й припускали, пробитися навiть до заявки йому буде дуже непросто.

У другому ешелоні вкрай невдало стартувала Лехія із Гданська. Підопічні Владислава Лупашко, який очолив команду цього міжсезоння, програли вдома 0:3 Гродзіску. Враховуючи, що Сарнавський, Дацюк та Царенко влітку покинули команду, а В'юнник продовжує лікуватись, грав за Лехію лише один українець опорник Іван Желізко. Що стосується В'юнника, то за його можливим трансфером жодних новин немає. Як я розумію, його хоче Марек Папшун, але платити Легія не готова, та й, зважаючи на все, особливо нічим. Тож поки що ситуація без змін.