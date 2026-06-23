Англія

Англійський фахівець підписав із новачком АПЛ трирічний контракт після роботи в Страсбурі.

Іпсвіч Таун на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Гарі О'Ніла новим головним тренером команди. Англійський фахівець підписав контракт терміном на три роки — до літа 2029 року.

43-річний наставник прибув на Портман Роуд зі Страсбура, де провів успішний сезон-2025/26. Під його керівництвом французький клуб уперше в історії дістався півфіналу Ліги конференцій, а також фінішував на восьмій позиції в чемпіонаті Франції.

До переїзду до Ліги 1 О'Ніл працював у англійській Прем'єр-лізі, очолюючи Борнмут і Вулвергемптон. В обох випадках тренеру вдалося зберегти команди в елітному дивізіоні, завершивши свої перші повноцінні сезони на 15-му та 14-му місцях відповідно.

На посаді головного тренера Іпсвіча О'Ніл замінив Кірана Маккенну, який раніше залишив клуб після п'яти років роботи. Саме під керівництвом північноірландського спеціаліста команда пройшла шлях від Першої ліги до Прем'єр-ліги та цього року вдруге за три сезони здобула підвищення в класі.

Разом із новим наставником до тренерського штабу Іпсвіча приєднаються його помічники Тім Дженкінс, Ніл Крітчлі та Ед Еймс, які працювали з ним у Страсбурі.