Англія

Французький голкіпер Мілана налаштований продовжити кар'єру в АПЛ, а "сині" відновили спроби підписати воротаря.

Воротар Мілана та збірної Франції Майк Меньян може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За даними джерела, у підписанні голкіпера зацікавлений Челсі. Лондонський клуб відновив свій інтерес до француза — "сині" хотіли підписати футболіста ще на початку літа. Сам Меньян сповнений рішучості перебратися на Стемфорд Брідж і докладає всіх зусиль, щоб домогтися трансферу.

Майк Меньян перейшов до Мілана з Лілля у 2021 році за 16 мільйонів євро. Його контракт розрахований до 30 червня 2031 року. У сезоні-2025/26 голкипер провів за "россонері" 41 матч в усіх турнірах, у яких пропустив 38 голів, а в 16 іграх зберіг свої ворота "сухими".

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті може відмовитися від ідеї підписати Гюсто.