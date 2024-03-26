Евро-2015 (U-21)

Дивіться онлайн-трансляцію товариського матчу за участю молодіжної збірної України.

Сьогодні, 26 березня, молодіжна збірна України серед юнаків віком до 21 року проведе поєдинок дванадцятого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2025.

Суперником команди Унаї Мельгоси стануть однолітки з Азербайджану.

Матч відбудеться на Азерсун Арені розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Онлайн трансляція:

Нагадаємо, що "синьо-жовті" в першому колі відбору не втрачали очок у жодному з п’яти матчів, а Азербайджан обіграли в Мурсії з рахунком 1:0.