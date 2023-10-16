Евро-2015 (U-21)

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи U-21 у рамках групи F, у якому зіграють Україна U-21 та Англія U-21.

Молодіжні збірні України та Англії серед юнаків віком до 21 року зіграють у Кошицях матч четвертого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2025 у рамках групи F.

Унаї Мельгоса, після перемоги над Люксембургом (3:0), залучив до стартового складу Вівчаренка ліворуч у захисті, тоді як Ярмолюк гратиме в центральному трикутнику, а В'юнник очолить атаку.

Лі Карслі, на тлі розгрому Сербії (9:1), використав із перших хвилин Лівраменто та Байно-Гіттенса на флангах, тоді як Гакні та Макаті долучаться до центральної ланки.

Україна U-21: Нещерет — Роман, Салюк, Батагов, Вівчаренко — Ярмолюк, Бражко, Очеретько — Брагару, В’юнник, Волошин.

Запасні: Фесюн, Дідик, Кучерявий, Квасниця, Смоляков, Яцик, Гунічев, Краснопір, Рубчинський.



Англія U-21: Траффорд — Крессвелл, Гамфріс, Брантвейт — Лівраменто, Елліотт, Гакні, Макаті, Байно-Гіттенс — Мадуеке, Льюїс.

Запасні: Кокс, Патіно, Делап, Нортон-Каффі, Ремзі, Кванса, Ілінг, Роу, Філоджин.



Гра Україна U-21 — Англія U-21 почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.