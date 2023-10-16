Евро-2015 (U-21)

Півзахисник молодіжної збірної України прокоментував прийдешній матч проти Англії.

Молодіжна збірна України серед юнаків віком до 21 року в рамках четвертого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2025 зіграє домашній матч у Кошице проти одноліток із Англії.

Напередодні протистояння півзахисник "синьо-жовтих" Володимир Бражко розповів про стан команди.

"Як дізнались про розгром Сербії в матчі з Англією? Уже не пам'ятаю. Казали в автобусі, що рахунок був 6:1, приїхали в готель — уже 9:1. Сказав хлопцям тоді, що, можливо, англійці забили сербам усі свої м'ячі, а нам не заб'ють.

Подивились теорію про Англію — хороша команда, але теж із проблемами. Багато пресингують і, буває, коли не готові до пресингу, вони йдуть несинхронно, залишають за спиною багато простору. Це можна використовувати у матчі", — заявив український виконавець.

Матч Україна U-21 — Англія U-21 відбудеться 16 жовтня, о 19:30.