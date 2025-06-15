Завершилися чотири матчі групового етапу чемпіонату Європи в Словаччині.
Словаччина - Італія, Getty Images
15 червня 2025, 00:12
Відбулися чотири матчі другого туру групового етапу Євро-2025.
Іспанія зуміла обіграти Румунію, Португалія розгромила Польщу, Італія мінімально розібралася зі Словаччиною, а Франція в напруженому матчі вирвала перемогу у Грузії.
Франція U-21 — Грузія U-21 3:2
Голи: Тель, 35 (з пенальті), Лепенан, 89, Баррі, 90+12 — Абуашвілі, 76, Сазонов, 84.
Португалія U-21 - Польща U-21 5:0
Голи: Кенда, 16, 24, Енріке, 30, Бернарду, 41, Гомеш, 63.
Іспанія U-21 – Румунія U-21 2:1
Голи: Гаурегісар, 85, Фернандес Гаен, 88 – Мунтяну, 4.
Нереалізований пенальті: Фернандес Матео, 26 (Іспанія)
Вилучення: Бланута, 84 (Румунія).
Словаччина U-21 — Італія U-21 0:1
Гол: Казедеї, 7.