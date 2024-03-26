Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи U-21 у рамках групи F, у якому зіграють Азербайджан та Україна.
Унаї Мельгоса, фото УАФ
26 березня 2024, 13:01
Молодіжні збірні Азербайджану та України зіграють поміж собою в дванадцятому турі кваліфікації чемпіонату Європи-2025.
Україна U-21: Нещерет — Крупський, Салюк, Батагов, Смоляков — Очеретько, Рубчинський, Яцик — Брагару, Краснопір, Волошин.
Запасні: Кінарейкін, Вівчаренко, Роман, Крушинський, Павлюк, Варфоломєєв, Квасниця, Горбач, Хлань.
Гра Азербайджан U-21 — Україна U-21 почнеться о 14:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.