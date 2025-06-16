Евро-2015 (U-21)

Завершилися чотири матчі групового етапу чемпіонату Європи в Словаччині.

Відбулися три поєдинки чемпіонату Європи-2025 серед U-21:

Англія та Словенія зіграли внічию, Данія виявилася сильнішою за Нідерланди, а Німеччина в результативному матчі здолала Чехію.

Відзначимо, що Німеччина і Данія вийшли в наступний раунд, Чехія приєдналася до Словаччини, Румунії та Польщі, які вилетіли з турніру.

Англія — Словенія 0:0

Нідерланди — Данія 1:2

Голи: Нільсен, 19 (автогол) — Осула, 35, 47.

Чехія — Німеччина 2:4

Голи: Мбі, 61 (автогол), Спачил, 66 — Трезольді, 34, Небель, 41, Вольтемаде, 54, Мартель, 59.