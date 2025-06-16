Завершилися чотири матчі групового етапу чемпіонату Європи в Словаччині.
Нідерланди - Данія, Getty Images
16 червня 2025, 00:26
Відбулися три поєдинки чемпіонату Європи-2025 серед U-21:
Англія та Словенія зіграли внічию, Данія виявилася сильнішою за Нідерланди, а Німеччина в результативному матчі здолала Чехію.
Відзначимо, що Німеччина і Данія вийшли в наступний раунд, Чехія приєдналася до Словаччини, Румунії та Польщі, які вилетіли з турніру.
Англія — Словенія 0:0
Нідерланди — Данія 1:2
Голи: Нільсен, 19 (автогол) — Осула, 35, 47.
Чехія — Німеччина 2:4
Голи: Мбі, 61 (автогол), Спачил, 66 — Трезольді, 34, Небель, 41, Вольтемаде, 54, Мартель, 59.