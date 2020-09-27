Фан-сектор

Роман Шевченко — о грядущей каденции нидерландца в стане "блаугранас".

Минувший сезон завершился для Барселоны кошмарными 2:8 от Баварии в Лиге Чемпионов, а также без единого титула, чего с "сине-гранатовыми" не случалось с сезона 2013/2014. О провальной кампании 2019/2020 успело высказаться довольно много людей, как и о саге с уходом из команды Лео Месси.

Пыль слегка улеглась, поэтому попробуем оценить ситуацию в столице Каталонии с перспективы всех уже состоявшихся конфликтов, историй и шумихи вокруг клуба. Освежим память и попытаемся заново восстановить хронологию событий, а также попробовать спрогнозировать их дальнейшее развитие в обозримом будущем.

Затишье перед бурей

Начало сезона 2019/2020 задало тон всему дальнейшему выступлению каталонцев. Роскошный удар Арица Адуриса, забитый боковыми ножницами и ставший его последним голом за клуб, принес Атлетику из Бильбао минимальную победу над каталонцами в первом туре Примеры. Спустя несколько месяцев, баски подложат Барсе еще одну свинью, уже в четвертьфинале Кубка Испании. Проблемы в этом турнире начались у "блаугранас" ещё на первой стадии с выезда на Ибицу, где местная команда создала каталонцам отнюдь не курортные условия, едва не сотворив громкую сенсацию.

Барселона смогла уйти от поражения лишь на 74-й минуте, а победный мяч получилось забить в добавленное время усилиями Антуана Гризманна. Впрочем, тогда это восприняли лишь как досадное недоразумение, смешанный состав и старт сезона. К тому же, из-за травмы начало кампании пропускал Месси. Временное отсутствие лидера и вожака зажгло юную звезду Ансу Фати, который выдал блестящий перформанс, расписавшись в воротах Осасуны и Валенсии, а также дебютировал в Лиге Чемпионов в игре против дортмундской Боруссии.

Игра команды Эрнесто Вальверде была далека от идеала, однако многие были уверены, что это лишь минимальная раскачка и не более того. В конце концов, Барселона шла нога в ногу с Реалом в чемпионате, а в Лиге чемпионов заняла уверенное первое место, ни разу не уступив по ходу группового этапа. Особое внимание заслуживала игра с Интером (победа 2:1) в последнем туре, где зажигала молодежь каталонцев, возглавляемая Ансу Фати, Карлесом Аленья и Карлесом Пересом.

Промежуточные итоги сезона были довольно оптимистичными – первое место в Примере, пусть и с минимальным преимуществом, выход на Леганес в 1/8 кубка страны и Наполи на той же стадии в еврокубках. Проблемы и внутренние распри стали вылезать наружу лишь во втором круге.

Поражение от Атлетико (2:3) в полуфинале Суперкубка Испании стоило команде не только вылета из турнира, но и головы главного тренера Вальверде, которого заменил Кике Сетьен. Это было довольно необдуманное решение руководства и лично Хосепа Бартомеу. При экс-наставнике Бетиса, "совсем недавно пасшего коров, а ныне тренирующего Месси, Суареса и компанию", результаты лучше не стали. Напротив, ситуация ухудшалась с каждым днем, а с ней нарастал и градус волнения в среде всех связанных с "сине-гранатовым" клубом.

В 26-м туре Примеры Реалу удалось вновь обойти Барсу в таблице. До этого мадридцы уже пользовались поражением подопечных Сетьена от кризисной Валенсии, но тем удалось вернуть утраченные позиции. Вскоре игра в поддавки со стороны каталонцев была пресечена окончательно и бесповоротно. Ничья с Севильей, а затем и фантастическая победная серия "королевского" клуба, короновала нового чемпиона Испании.

Король умер, да здравствует король. Впервые с 2017 года "блаугранас" не сумели стать лучшей командой страны. Кроме того, упомянутый в начале вылет в 1/4 Кубка Короля от Атлетика, ознаменовал прекращение пятилетней доминации каталонцев в этом турнире. О Лиге Чемпионов даже говорить неловко. Наполи был пройден за счет выездного гола Гризманна и лучшего тайма Барселоны в сезоне в целом, и при Сетьене в частности, а вот Бавария попросту вскрыла все слабости некогда непобедимого монстра, наводившего страх на всю футбольную Европу.

Из огня да в полымя

Оглушительный удар от Баварии в четвертьфинале всерьез поставил на повестку дня вопрос о смене власти в Каталонии. После подобного фиаско у всех отпали малейшие сомнения в том, что Бартомеу способен как-то адекватно и трезво руководить командой, которую он собственноручно и изощренно посыпал нафталином за время своего правления в Барселоне.

Масла в огонь активно подливали и игроки "сине-гранатовых", которые выражали открытое недовольство руководством и лично Бартомеу, а квинтэссенцией сего скандала стал почти состоявшийся уход из команды иконы клуба – Месси. В отличие от злейших врагов из Мадрида, Барса всегда относилась к собственным легендам с особым трепетом и пиететом, буквально сдувая с них пылинки. При том же Бартомеу, карьеру в "больше, чем клубе" завершили Хави и Андрес Иньеста, которые удостоились красивых почестей от клуба и болельщиков. Поэтому, длительная история с уходом великого аргентинца воспринималась футбольным миром как нечто сюрреалистичное и не вписывающиеся ни в какие рамки.

Месси давно выражал свое негодование касательно трансферной политики Барселоны и решений руководства, а свинское отношение со стороны Бартомеу лишь усилило желание Лео покинуть родную команду и искать себе другого пристанища. Помешать этому смогла лишь загогулина в контракте и громадная сумма отступных, намерено, или не совсем, прописанная президентом в соглашении.

Несостоявшийся демарш Месси может существенно навредить обеим сторонам. Вряд ли аргентинец будет бойкотировать тренировки или демонстративно выступать ниже своего уровня, все-таки он слишком привязан к клубу, его уважают и почитают болельщики. Однако, в случае если Бартомеу каким-то чудом сумеет остаться на посту президента, дни Месси в команде будут сочтены. Это довольно пессимистичный и нереальный сценарий, который может состоятся лишь при невероятном стечении обстоятельств.

Сам Бартомеу уже показал, что ни за что не откажется от насиженного места и будет цепляться за власть до самого эндшпиля, поэтому недовольным старожилам Барселоны остается лишь одно – ждать. Socios каталонцев уже успели собрать достаточно голосов для его отставки, объявив Бартомеу вотум недоверия, поэтому спасти функционера не сможет ничто и никто. Единственной неприятной загвоздкой остается то, что перевыборы президента состоятся лишь весной следующего года, то есть в разгар сезона и теоретической борьбы за титулы на всех фронтах.

Что инкриминируют Бартомеу и почему Рональд Куман становится заложником непростой ситуации?

При нынешнем президенте годовые доходы Барселоны перевалили за миллиард долларов, однако финансовые успехи лишь верхушка айсберга, а вот остальная часть, находящаяся под водной толщей, уничтожает все аргументы в пользу Бартомеу. Скандалы с лидерами командами – Месси, Суаресом, Видалем и остальными, а также проплаченная кампания против них с целью повышения имиджа президента – это лишь одни из многочисленных факторов

Куда показательнее здесь селекционные провалы. Большими инвестициями можно распоряжаться по-разному, вкладывать их в точечное усиление команды или приобретение звезд за большие деньги, которые будут реально необходимы и полезны новому работодателю. Из всех трансферов при каденции Бартомеу реально успешными капиталовложениями оказались Луис Суарес, Артуро Видаль, Клеман Лангле, Марк-Андре тер Штеген, Самуэль Умтити (его начальные сезоны в Барсе), в теории Фрэнки де Йонг.

Было и много неоднозначных трансферов вроде того же Паулиньо, но куда больше провалов по типу Усмана Дембеле и Фелиппе Коутиньо, когда Боруссия и Ливерпуль попросту развели каталонцев на огромные суммы. Чтобы добить этот тезис, достаточно взглянуть на трансферную кампанию в сезоне 2016/2017 – Сэм Умтити, Люка Динь, Пако Алькасер, Андре Гомеш, Денис Суарес, а годом позже приход Жерара Деулофеу из Эвертона. Список можно продолжать ещё долго.

То же касается и тренерских решений. Луис Энрике сам изъявил желание покинуть Каталонию, но почему было не расстаться с Вальверде после поражений от Ливерпуля в Лиге Чемпионов и Валенсии в Кубке Испании? Вопросы без ответов.

Приход Рональда Кумана вряд ли сумеет спасти ситуацию в команде. Нидерландец — легенда клуба и хороший маркетинговый и имиджевый ход, но создается ощущение, что им попросту воспользовались. В свете все более явного и прозрачного фиаско на грядущих президентских выборах, Бартомеу взваливает на плечи экс-наставника сборной Нидерландов довольно тяжелую ношу. Куману придется расчищать авгиевы конюшни, то бишь налаживать атмосферу в раздевалке и коммуникации команда-руководство, что при наличии Бартомеу и его свиты в клубе видится сизифовым трудом, а также выстраивать нечто похожее на новую стратегию посреди дымящихся руин.

Упустим еще и тот факт, что благодаря президенту, Барселона в очередной раз подпортила свою репутацию, вытянув легендарного в прошлом защитника из сборной, готовящейся будущим летом стартовать на Евро-2021 и возродившая утраченные былые позиции именно при Рональде. Не последнюю роль в этом переходе сыграло и решение самого наставника, который давно мечтал возглавить родную команду.

В общем, приход Кумана в Каталонию пока что не видится какой-то панацеей для "сине-гранатового" коллектива, а чуть ли не главный политический оппонент Бартомеу на выборах – Виктор Фонт — уже заявлял о том, что в случае своей победы уволит нового рулевого. Так ли это будет, узнаем уже в наступившем сезоне. А вот болельщикам команды стоит набраться терпения и помнить, что самая темная ночь перед рассветом. Благо, рассвет уже вот-вот наступит.

Роман Шевченко, читатель Football.ua