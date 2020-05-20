В шаге от мечты: сборные, пролетевшие мимо мундиаля

Фан-сектор

Читатель Football.ua Андрей Вовк в рамках проекта Фан-сектор рассказывает о сборных, в разное время почти пробившихся на чемпионат мира, но так до сих пор там не сыгравших.

Каждый чемпионат мира по футболу вызывает огромный интерес у болельщиков. Перед началом турнира возникает немало обсуждаемых тем: какие команды являются фаворитами турнира, кто выиграет трофей, какая сборная станет сенсацией чемпионата и т.п. Также всегда интересно наблюдать за игрой команд, которые дебютируют на турнире.

В этой статье речь пойдёт о национальных сборных, ни разу не игравших на чемпионате мира. Эти команды в разное время были близки к выходу на мундиаль, но на данный момент так и не приняли участие в главном футбольном турнире планеты. Мы не расскажем о сборной Иордании, которая в 2013 году в межконтинентальном плей-офф была разбита уругвайцами, или о сборной Эфиопии, дважды уступившей в решающем раунде африканского отбора Нигерии (также в рамках квалификации на ЧМ – 2014). Здесь будут описаны истории команд, действительно близких к выходу на мировое футбольное первенство.

Латвия

Сборная Латвии регулярно участвовала в семи последних отборочных турнирах на чемпионат мира. Но мало кто знает, что латыши также играли в квалификации на ЧМ – 1938. В первом раунде "11 волков" провели два матча с соседями-литовцами, где одержали уверенные победы: 4:2 дома и 5:1 на выезде. В финальном раунде пришлось играть с Австрией, причём только один матч – в Вене. 5 октября 1937 года 16 тысяч зрителей на новенькой арене "Пратер" (сейчас – реконструированный "Эрнст Хаппель", где состоялся финал чемпионата Европы – 2008) схватились за головы – Илья Вестерманс уже на 6-й минуте встречи вывел "красно-бело-красных" вперёд. Тем не менее Австрии еще в первом тайме удалось перевернуть ход поединка – счёт 2:1 в пользу хозяев стал окончательным. За латышей в той встрече играл Эрик Петерсонс – второй голеадор в истории сборной (№ 1 – бывший киевский динамовец Марис Верпаковскис).

Итак, Австрия должна была отправиться на мундиаль во Францию, но, в связи с политической ситуацией, австрийцы не приняли участие в турнире. Освободившееся место ФИФА предложила Англии, не участвовавшей в квалификации, но победившей в British Home Championship 1937/38 – турнире среди сборных Соединённого Королевства. Англия отклонила предложение, и ФИФА решила оставить мундиаль без одного участника (сборной Латвии путёвку не предложили), поэтому финал ЧМ – 1938 состоял из 15 стран-участниц, а сборная Швеции, которая на "Жерлане" должна была сыграть с австрийцами в 1/8 финала (группового этапа на том чемпионате не было), автоматически прошла дальше.

В 2004 году Латвия таки сыграла на большом турнире – чемпионате Европы в Португалии.

Среди игроков текущего состава латышей выделяем вратаря Андриса Ванина – рекордсмена сборной по "сухим" матчам, пятикратного обладателя награды лучшему футболисту года в Латвии.

Представители сборной Латвии есть также и среди команд украинской Премьер-лиги.

Каспар Дубра (Александрия) выступает за Латвию с 2010 года, а молодой полузащитник Зари Андрей Цыганик – с 2018.

Замбия

Замбия начала принимать участие в отборочных турнирах на чемпионат мира с мундиаля 1970 года. В 1994 году команда едва не отправилась на мировое первенство в США. В финальном раунде квалификации на Африканском континенте соперниками "медных пуль" стали сборные Марокко и Сенегала, с которыми предстояло сыграть по два матча. Победитель группы получал путёвку на чемпионат мира. После трёх туров Замбия лидировала, набрав пять очков, строчкой ниже расположились марокканцы, имея в активе на балл меньше (в то время за победу давали два очка). Всё решала очная встреча этих команд 10 октября 1993 года в Касабланке. Сборная Марокко сумела добыть минимальную победу, забив на 62-й минуте матча. Нужно сказать, что за полгода до этой встречи произошла трагедия – самолёт сборной Замбии упал в море. Погибли все люди, находившиеся на борту.

В финальном турнире марокканцы провалились, уступив все три матча в группе и показав один из худших результатов на турнире (слабее оказались лишь греки, не сумевшие забить и пропустившие 10 голов). Интересно, если бы вместо сборной Марокко в США отправилась Замбия, какой бы результат показала она?..

В 2012 году замбийцы выиграли Кубок африканских наций, однако это поколение "медных пуль" не показало такого высокого результата в квалификации на ЧМ, как те футболисты, которые принимали участие в отборочных матчах 1992 и 1993 годов.

Финляндия

Совсем недавно сборная Финляндии впервые в своей истории пробилась на большой турнир (чемпионат Европы – 2020). Выйти же на мундиаль финны могли ещё в прошлом веке. В квалификационной кампании на чемпионат мира – 1998 "филины" попали в группу с Норвегией, Венгрией, Швейцарией и Азербайджаном. Последний тур пропускали скандинавы, выигравшие группу досрочно. Швейцария и Азербайджан потеряли шансы даже на участие в стыковых матчах. Судьба второго места решалась в Хельсинки в матче Финляндия – Венгрия. Финнам нужно было побеждать, и на 63-й минуте они открыли счёт. Всё шло к победе, пока после подачи углового суматоха в штрафной площадке хозяев не привела к автоголу и установлению окончательного результата – 1:1. Случилось это на 90+1-й минуте встречи.

В случае победы сборная Финляндии вышла бы в стыковые матчи, где слепой жребий (на рейтинг ФИФА внимание во время процедуры не обращали) мог бы преподнести вполне проходимого соперника – Ирландию или Бельгию, например. Формально "филины" оказались в двух шагах от мундиаля, но ничейный результат в матче с венграми, случившийся вследствие случайного, пропущенного в концовке матча гола – это банальная неудача.

Конечно, интересно было бы понаблюдать за Финляндией Яри Литманена и Сами Хююпия на большом турнире, но, увы, не сложилось.

Либерия

Очередная драма отборочного турнира на чемпионат мира имела место на Чёрном континенте. На мундиаль – 2002, проходивший в Южной Корее и Японии, могла отправиться сборная Либерии с легендарным Джорджем Веа в составе.

"Одинокие звёзды" уже отыграли все восемь матчей в своей группе и опережали ближайшего преследователя на два очка, правда, у нигерийцев была ещё игра в запасе. Всё решалось 29 июля 2001 года в Порт-Харкорте, где Нигерия принимала Гану, уже потерявшую шансы на поездку в Азию. Либерии оставалось только наблюдать за игрой и надеяться, что нигерийцы не смогут выиграть. Если судить по рейтингу ФИФА, то шансы Ганы на положительный результат в том матче были довольно высоки (в то время в Африке Нигерия располагалась всего двумя строчками выше своего соперника). Но мотивация нигерийцев сыграла решающую роль – уже на первой минуте матча Виктор Агали вывел хозяев вперёд, а первый тайм вообще закончился разгромом 3:0 (такой результат был зафиксирован и после финального свистка). Вслед за Яри Литманеном, на чемпионате мира не сыграла ещё одна легенда мирового футбола – Джордж Веа.

Буркина-Фасо

И снова речь пойдёт об африканской сборной. В рамках финального раунда отборочного турнира на чемпионат мира – 2014 в одном из пяти стыковых матчей встречались сборные Буркина-Фасо и Алжира. Первый матч получился весьма результативным – до поры до времени гости сравнивали счёт, пока экс-игрок донецкого Металлурга Аристид Бансе на 86-й минуте не принёс буркинийцам победу. 3:2 – после первой встречи было непонятно абсолютно ничего.

В ответном матче переполненный стадион имени Мустафы Тшакера стал свидетелем выхода "лисов пустыни" на чемпионат мира. Для достижения цели алжирцам хватило гола Маджида Бугерры. Ответный матч оставил много вопросов. Почему во втором тайме было компенсировано лишь четыре минуты, несмотря на частые беседы сенегальского арбитра с алжирскими футболистами? Почему финальный свисток прозвучал на минуту раньше, хотя само компенсированное время было затянуто на 90 секунд? В любом случае буркинийцы остались без мундиаля, хотя были так близки к осуществлению мечты.

Можно с уверенностью сказать, что это было золотое поколение буркинийского футбола. Кроме самой успешной в истории сборной квалификационной кампании на ЧМ, за последние семь лет были добыты серебро (2013) и бронза (2017) Кубка африканских наций. Многие игроки с тех пор продолжают выступать за национальную сборную: ветераны Аристид Бансе и Шарль Каборе, полузащитник Лиона Бертран Траоре (главная звезда нынешнего состава "жеребцов") и другие.

Сирия

Интересная история произошла в квалификации на последний чемпионат мира. В группе А третьего раунда азиатского отбора Иран досрочно занял первое место. Осталось выяснить, кто будет вторым, а также – какая команда окажется на третьей строчке и попадёт в стыковой матч с третьей командой группы В. Претендентов на два места было три: Южная Корея, Сирия и Узбекистан. В последнем туре Иран принимал Сирию, а Узбекистан – Южную Корею. Оба матча закончились вничью. Итог: Ю. Корея – вторая, Сирия – третья. Сирийцы могли оказаться четвёртыми, если бы не сравняли счёт на 90+3-й минуте.

Третьей командой группы В стала Австралия. Соперник сильный, ничего не скажешь. Первый матч по политическим причинам пришлось играть на нейтральном поле. На игру, проходившую в Малайзии, собрались чуть более двух тысяч зрителей, но "красные орлы" сыграли достойно – 1:1.

В ответном поединке сирийцы вышли вперёд, забив быстрый гол, однако так же быстро и пропустили в ответ от легенды "соккеруз" Тима Кэхилла. 90 минут встречи подошли к концу, и командам пришлось сыграть два дополнительных тайма по 15 минут. В первом тайме Сирия выстояла, но на 109-й минуте всё тот же Кэхилл забил победный гол. В межконтинентальных стыковых матчах австралийцы по сумме двух встреч обыграли Гондурас и вышли в финальную стадию чемпионата мира. Будь на месте Австралии сборная Сирии, какие были бы шансы "красных орлов" на триумф в двухматчевом противостоянии с североамериканцами? Пожалуй, весьма неплохими.

Бахрейн

Напоследок расскажем о команде, которой больше всего не везёт в квалификации на чемпионат мира. В четвёртом раунде отбора на ЧМ – 2006 "красные" встретились со сборной Узбекистана. Первая игра состоялась в Ташкенте. Узбеки выиграли 1:0, но результат был аннулирован из-за технического нарушения правил. Переигровка сложилась для Бахрейна более удачно: 55 тысяч зрителей на стадионе "Пахтакор" не помогли местным любимцам одержать победу – матч закончился со счётом 1:1. Дома Бахрейн сумел сыграть 0:0 и, благодаря забитому на выезде мячу, прошёл дальше. Таким образом, бахрейнцы стали участниками межконтинентального плей-офф, победитель которого отправлялся на мундиаль. Тринидад и Тобаго – Бахрейн – необычная пара, согласитесь. Ни одна из команд ещё не играла на чемпионате мира. От этого двухматчевое противостояние становилось только интереснее. Снова сборная Бахрейна сыграла на выезде 1:1, но дома на этот раз сберечь свои ворота "сухими" не удалось – гол тринидадцев в дебюте второго тайма стал единственным в поединке.

Через четыре года Бахрейн опять имел отличные шансы выйти на мундиаль. В этот раз играли со сборной Саудовской Аравии. Домашний матч "красных" закончился нулевой ничьей, зато в Эр-Рияде случилась настоящая драма. Счёт 1:1 держался до самой концовки встречи, пока саудовцы на 90+1-й минуте не забили, казалось бы, победный мяч. Однако, спустя мгновенье, результат снова стал ничейным, и вновь голы, забитые на выезде, помогли Бахрейну пробиться в межконтинентальные стыковые матчи. На этот раз соперник был не из зоны КОНКАКАФ, а из зоны ОФК – сборная Новой Зеландии. Первый поединок, сыгранный в Азии, закончился 0:0. В ответной игре команда из Океании одержала минимальную победу.

Что ж, пожалуй, команде, которая не может забить ни в одном из четырёх важнейших домашних матчей, нечего делать на чемпионате мира. Но то, что Бахрейн дважды был в шаге от мундиаля – это факт.

Сейчас сборную Бахрейна тренирует Элиу Соуза, работавший до этого с юношескими португальскими сборными и выигравший два чемпионата Европы (до 17 лет и до 19 лет). Посмотрим, удастся ли этому специалисту пробиться с командой на мундиаль.

Андрей Вовк, читатель Football.ua