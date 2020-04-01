Фан-сектор

Теперь у каждого посетителя сайта есть возможность увидеть свой материал на нашем ресурсе.

Редакция Football.ua спешит напомнить, что на днях на нашем ресурсе появился новый раздел под названием "Фан-сектор".

Сделан он специально для вас, наши уважаемые пользователи. Суть в том, что теперь абсолютно любой из вас может написать статью и она может быть опубликована даже на главной странице. Будь-то аналитический материал, экскурс в историю или интересный тест. Можно сказать, что формат определяете вы сами.

Само собой, материалы проходят модерацию. Некоторые могут попасть просто в ленту, некоторые — в главное за сутки, а самые лучшие — станут главными материалами дня!

Уже на нашу почту пришло много писем. Большинство из них были опубликованы!

Александр Щербатых — Как Бундеслига борется с пандемией: Ультрас, клубы, игроки и ненавистный президент

Вадим Торкотюк — Топ-10 самых успешных тренеров десятилетия

Кирил Воротынцев — "Турецкий вопрос" Мюнхен

Антон Левтринский — Латвийский вояж Хацкевича и Лужного: как ФК Вента обманул футбольную общественность

Наш проект — ваш шанс быть услышанными! Тем более, сейчас карантин и у всех нас намного больше свободного времени. Присылать свои материалы можно уже сейчас на почту fansectorua@gmail.com. Можем гарантировать, что внимание будет уделено абсолютно каждому письму.

P.S. Если у вас возникли какие-то вопросы, мы с удовольствием ответим на них в комментариях под этой новостью.