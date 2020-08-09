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Канадский футболист в материале для The Players' Tribune рассказал о начале своей футбольной карьеры.

Это история для всех, кто сомневается в себе. Возможно, за последние несколько лет вы кое-что слышали обо мне. Например, когда мне было 15 лет: Дэвис стал вторым самым юным игроком в истории МЛС. Или в 17 лет: Дэвис совершил рекордный трансфер в Баварию. Наверное, со стороны казалось, что я обязательно добьюсь успеха. Но все было совсем не так. По крайне мере, мне так не казалось.

Когда я в 14 лет присоединился к Ванкупер Уайткэпс, у меня случился нервный срыв. Я оставил свою семью, которая жила в Эдмонтоне. Я был очень стеснительным парнем. Мало разговаривал. И мне совсем не казалось, что я был лучшим игроком в клубе. За год до этого я дважды приезжал в клуб на просмотр, но тренерский персонал считал, что я еще не готов. Лишь с третьего раза я смог их убедить.

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Когда я начал играть за команду Ванкувера U-16, я сталкивался с разными проблемами. Мне требовалось время на адаптацию. Вскоре я перешел в команду U-18, где было еще сложнее. Но когда я попал во вторую команду, которая уже считалась взрослым уровнем, тогда я действительно зашел в тупик.

Вдруг я начал играть со взрослыми парнями. В первые несколько недель у меня ничего не получалось. Я не успевал за ними. Я не был достаточно сильным. Я думал недостаточно быстро. Я плохо отдавал передачи. Я начал переживать. Смогу ли я чего-то достичь?

Мне пришлось остановиться и все переосмыслить. Я мечтал стать большим игроком в Европе. Но большинство тамошних звезд были из Европы или Южной Америки. Сколько игроков приехали в Европу из Эдмонтона, где все играют в хоккей? Ни одного. Поэтому у меня было много сомнений. Я боялся, что это был мой потолок.

Честно говоря, существует действительно много причин, почему в Рио больше футболистов, чем в Эдмонтоне. Дело не только в холоде. Ты живешь словно в холодильнике. Когда наступает сентябрь, начинает идти снег и в футбол уже не поиграешь.

Когда мы туда только приехали, меня шокировал снег. Я был шестилетним мальчиком, который родился в Гане в лагере для беженцев из Либерии. Мы прибыли в Канаду годом ранее и сначала жили в Виндзоре, а уже потом переехали в Эдмонтон. Помню, я как-то проснулся и увидел землю, покрытую белым. Я не мог понять, что это. Я вышел на улицу в шортах и в футболке и потрогал его. Он был холодным. Родители тоже вышли на улицу и сделали несколько классных фотографий.

Было очень холодно. Даже сейчас я не люблю зиму, хотя много лет прожил в Канаде.

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Мне пришлось привыкать ко многим вещам в Эдмонтоне. Дома, в школе, на улице с друзьями. Я никого не знал, кроме своих родных, и был не таким разговорчивым, как сейчас. Но когда я знакомился с людьми поближе, то мог открыть себя настоящего.

Нас с друзьями объединял спорт. Я занимался легкой атлетикой, баскетболом и волейболом. Я пытался играть немного в хоккей. У моего друга дома был каток, где его родители разрешали нам играть. Я не знал, как кататься на коньках, моему другу приходилось завязывать мне шнурки. Но я не мог даже стоять и просто падал на лед. Я не выдержал больше одного дня. В любом случае, я не пытался пробиться в НХЛ.

Мой отец, Дебеа, играл в футбол за любительскую команду в Эдмонтоне, каждые выходные он смотрел по телевизору матчи Челси. Я рос и смотрел на игру таких парней, как Дидье Дрогба и Майкл Эссьен. Челси также стал моим любимым клубом. Перед сном я мечтал стать такой же большой звездой в Европе, чтобы забивать голы и радовать десятки тысяч болельщиков.

(Также я мечтал об актерской карьере, до сих пор мечтаю. Но футбол для меня на первом месте).

Однажды, когда мне было лет 9-10, друг увидел, как я играл в школе во время обеда. Он собирался на просмотр в команду Эдмонтон Интернешнлз и позвал меня с собой. Когда мы выходили на поле, я сказал ему, что нервничаю. Он сказал: "Все нормально, у тебя получится".

Но ставки были высоки. Ты либо попадал в команду, либо нет. Поначалу у меня не очень получалось, но затем я обошел нескольких ребят и стал более уверенным. Спустя час или два мы сидели и ожидали результатов. Внезапно все притихли. Тренер подошел и посмотрел на всех – стояла мертвая тишина. Тогда он сказал: "Поздравляю, ребята, вы все приняты". Все обрадовались.

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Так я попал в команду. Моим стимулом была моя страсть к спорту. Я был серьезно настроен, но была одна проблема. Мне часто приходилось пропускать тренировки, так как я… был няней.

Сейчас мне 19. Моей сестре, Энджел, 8, а моему брату, Брайану, 12. Семь лет назад за ними нужно было присматривать, а у родителей не всегда получалось. Отец работал на птицефабрике. Иногда он уходил посреди ночи и приходил в обед. Мама, Виктория, работала уборщицей и могла уйти в 9 вечера, а вернуться в 8 утра. Они не могли позволить себе сиделку, когда оба были на ночных сменах. И когда мои друзья тренировались или играли в видеоигры, я сидел дома, менял подгузники и пел колыбельные. Да, это была не идеальная ситуация для моего развития. Но мне и повезло.

Однажды мой друг бросил команду и перешел в другую – Эдмонтон Страйкерс, где тренером работал его отец. Он позвал меня с собой. Не знаю, почему я согласился. Команда была худшей в чемпионате. Но я рад, потому что его отец, Ник Хуосе, теперь является моим представителем.

Ник мгновенно изменил ситуацию в команде. Он позвал игроков, которые были скромными и трудоспособными. Но он был не просто тренером. Он стал центральной фигурой в моей жизни. Он забирал меня с тренировок и отвозил домой. Он кормил меня. Он спрашивал, как у меня дела. Он заботился обо мне, словно я был его сыном.

В 11 лет, когда я еще находился в команде Страйкерс, я также поступил я в Футбольную академию Святого Николая, где тренировался каждый день. Многие дети в академии любили футбол так же, как и я. Никто никогда не говорил, что он устал. Они всегда были готовы играть. В школе были спортивные залы, где можно было тренироваться зимой. Это очень повлияло на мой рост. Я продолжал играть за Страйкерс и академию Святого Николая и тренировался столько, сколько мог.

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В августе 2015-го, когда мне было 14, я стал настолько хорош, что меня пригласили в Ванкувер Уайткэпс. Было очень тяжело уехать из дому в таком возрасте. К счастью, Ванкувер помог мне во всем. Они решили проблему с жильем. Когда я не мог ходить в школу из-за тренировок, они нанимали для меня репетитора. С первого же дня они заботились обо мне.

Это помогло, когда у меня возникли проблемы в юношеских командах. Но когда я попал во вторую команду, то боялся, что я достиг своего максимума.

В апреле 2016-го я сыграл пару плохих матчей и не знал, что дальше делать. Но один их старших игроков в команде пытался меня поддерживать. Его звали Па-Моду Ка – очень опытный парень, поигравший в Норвегии, Швеции, Нидерландах, Катаре, Саудовской Аравии, а также в Портленд Тимберс. Он смотрел мои матчи и знал, что у меня проблемы. Он говорил, чтобы я не останавливался, что у всех бывают плохие матчи и что только люди с сильным характером добиваются успеха.

Сначала я думал, что это просто слова, что он хотел быть вежливым. Но они засели у меня в голове. Я начал следовать его совету и продолжал бороться. Я начал играть лучше. В мае я забил первый гол в Чемпионшип ЮСЛ. Потом вдруг тренер первой команды, Карл Робинсон, сказал, что хочет, чтобы я начал тренироваться с ними. Я, наверное, должен был бы обрадоваться, но вместо этого я нервничал.

Мне было всего 15. На первой тренировке я быстро со всеми поздоровался и хотел показать себя на поле. Но они обращались с мячом увереннее и быстрее, чем я. Мне казалось, что я не смогу с ними играть.

Тогда я вспомнил, о чем мне говорил Па-Моду Ка. Во второй команде мне очень пригодилась его поддержка. Теперь мне нужно было помнить о его словах. Я продолжал тренироваться с первой командой. С каждым днем я больше привыкал. Однажды на тренировке я сфинтил против капитана команды, который под два метра ростом. Здоровый парень, а его так прошел. Не могу объяснить, как у меня это получилось, но все загудели.

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Тощий парень из Эдмонтона взял и опозорил капитана. Я оглянулся, чтобы увидеть его выражение лица, он был очень злым. Всем понравилось, а я думал, что он убьет меня, и поэтому старался не приближаться к нему.

Тот момент все же придал мне уверенности. В июле 2016-го я подписал контракт с первой командой. На следующий день у нас была игра. Я не успел поставить подпись, как тренер сказал мне, что я попал в заявку. Я не мог поверить.

На следующий день мы должны были играть против Орландо Сити перед 20 тысячами болельщиков. Я сидел на скамейке и смотрел, как Орландо выходит вперед. Мы переломили ход поединка, но они сделали счет 2:2. Я пытался уследить за ходом поединка, когда Карл сказал мне: "Альфонсо, ты выходишь". Я замер. Думаю, я буквально спросил: "Правда?"

Я натянул футболку и приготовился. Оставалось 14 минут. Показали табличку с моим номером. Я посмотрел на ноги, они так тряслись. Проблема, что когда ты нервничаешь, то стараешься не прикасаться к мячу. Ты не хочешь, чтобы тебе пасовали. Ты не хочешь ошибиться.

Как-то после длинной передачи мяч летел ко мне, и за мной погнался защитник. Я думал, что он собьет меня с ног. Каким-то образом мне удалось принять мяч, обработать его и ударить. Хотя мяч не попал в ворота, у меня появилась уверенность. Большинство игроков входят в игру после нескольких надежных коротких пасов, а в моем случае был дриблинг и удар. Было непросто, но моя нервозность исчезла. Я получил заряд энергии, который был необходим в первой команде.

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После того все завертелось. Я начал регулярно выходить в первой команде. Спустя год я забил 8 голов в МЛС и получил звание игрока года в Уайткэпс. После Бавария начала переговоры по мне. А когда тебя хочет подписать Бавария, ты не можешь отказать.

Когда я уходил из Уайткэпс в ноябре 2018-го, я был совершенно другим человеком. Я знал, куда я отправляюсь. Я знал, что меня ждет. Когда я прибыл в Баварию, то уже не нервничал. Я хотел показать, что могу играть на таком уровне. А поскольку мне пришлось преодолеть такой путь, я хотел играть с улыбкой на лице. До сих пор напоминаю себе об этом.

С тех пор я выиграл два чемпионских титула, два Кубка Германии, а также стал лучшим молодым игроком года в Бундеслиге. И да, я все еще улыбаюсь.

Нужно отметить, сколько бы времени я ни провел в Германии, Северная Америка всегда будет оставаться для меня домом. Когда я вернулся туда прошлым летом, когда мы принимали участие в предсезонном турнире, то был очень рад. В этом году мы планировали отправиться в Китай, но случился коронавирус. Поэтому Бавария и Audi организовали летнее онлайн турне, чтобы зрители могли следить за подготовкой в прямом эфире. Надеюсь, это позволит им познакомиться со мной поближе. Если ребята смогут брать с меня пример, то будет здорово.

Я думал о том, какой будет моя карьера, когда я стану постарше. Я хочу оставаться в Германии как можно дольше. Когда я завершу карьеру, что случится очень-очень нескоро, то обязательно получу тренерскую лицензию. Кто знает, где я окажусь в итоге. Возможно, где-то в Европе или вернусь в Канаду.

Но до это еще далеко. Мне только 19 и я не хочу много думать об окончании карьеры. У меня много целей еще с детства, и Бавария помогает мне воплотить их в реальность.

Поверьте, многое еще впереди. Я лишь в начале пути.

Альфонсо Дэвис, Бавария

The Players' Tribune, перевод: Сергей Сакара