Чтиво

Редакція Football.ua щомісяця виділятиме рейтинг з десяти найсильніших футболістів у боротьбі за звання найкращого за підсумками сезону-2023/24.

Як би футбольна громадськість в останні роки не ставилася до індивідуальної нагороди від France Football під назвою Золотий м'яч, вона продовжує залишатися найпрестижнішою і найбажанішою для кожного футболіста.

Редакція Football.ua запускає цикл матеріалів, які будуть публікуватися щомісяця протягом року, з рейтингом найкращих гравців у європейському футболі в режимі лайв на той чи інший період часу.

Протягом сезону-2023/24 цей рейтинг може кардинально змінюватися, що дозволить вам відстежити, як і коли позиції футболістів та шанси на отримання нагороди зазнавали змін. Наприклад, в один період гравець може очолювати такий рейтинг у боротьбі за Золотий м'яч, а вже через умовні півроку — і зовсім випасти з десятки найкращих із різних причин.

Цикл такого роду матеріалів стартує саме після вручення Золотого м'яча-2023, в якому ми виділимо десятку найкращих за підсумками серпня, вересня і жовтня поточного року.

10. СОН ХИН МІН

Позиція: нападник, вінгер

Клуб: Тоттенгем

Країна: Південна Корея

Матчі: 11

Голи: 8

Асисти: 1

З відходом Гаррі Кейна лідерські функції на себе взяв Сон Хин Мін. Кореєць і раніше не залишався осторонь та стабільно забивав, але зараз його роль у складі Тоттенгема зросла.

Після десяти турів чемпіонату Англії Тоттенгем йде на першому місці, і багато в чому це заслуга Сона, хоча багато хто очікував, що "шпори" посипляться після відходу свого головного бомбардира.

Ми звикли до того, що Тоттенгем може добре почати сезон, а потім провалитися наприкінці, але якщо цього не станеться, а Сон буде здоровий і у відмінних кондиціях, він може всерйоз поборотися за нагороду.

9. МОХАМЕД САЛАХ

Позиція: вінгер

Клуб: Ліверпуль

Країна: Египет

Матчі: 13

Голи: 10

Асисти: 4

Салах – гравець, який вкрай важливий для Ліверпуля. Якщо Юрген Клопп був готовий відпустити свого часу Садіо Мане, а також на правах вільного агента Роберто Фірміно, то за єгиптянина "червоні" боролися до останнього, щоб він підписав новий контракт, а потім щоб не перейшов у клуб із Саудівської Аравії. І не дарма.

Цього сезону Салах продовжує зберігати позиції у верхній частині списку найкращих бомбардирів, а Ліверпуль знаходиться на відстані трьох очок від першого місця.

За три неповні місяці Салах забив уже десять голів у всіх турнірах, а до кінця сезону ця цифра може зрости ще втричі. А може, й більше.

8. ДЖЕЙМС МЕДДІСОН

Позиція: атакуючий півзахисник, плеймейкер

Клуб: Тоттенгем

Країна: Англія

Матчі: 11

Голи: 3

Асисти: 5

Англієць, який перейшов із Лестера, одразу почав відмінно грати у складі Тоттенгема і став одним із лідерів команди. Вплив Меддісона на гру "шпор" дійсно великий, і не завжди його можна підкреслити за допомогою цифр: за 11 ігор у нього три голи та п'ять результативних передач.

Відверто кажучи, навряд чи ми побачимо у найближчій перспективі Меддісона у списках претендентів на Золотий м'яч, якщо лише "шпори" не виграють чемпіонат, а збірна Англії – чемпіонат Європи-2024, який пройде у Німеччині.

Хоча все може бути, чи не так?

7. ЛАУТАРО МАРТІНЕС

Позиція: форвард

Клуб: Інтер

Країна: Аргентина

Матчі: 13

Голи: 12

Асисти: 2

Аргентинець і так багато забиває, але відколи пішов Ромелу Лукаку, його роль у команді зросла ще більше. Так, з'явився Маркус Тюрам, але Лаутаро — куди більш значуща фігура для "нерадзуррі".

13 матчів, 12 голів та 2 результативні передачі. Інтер на вершині турнірної таблиці, і якщо міланська команда та Лаутаро Мартінес продовжуватимуть так само, то все може бути.

Можна згадати і поєдинок проти Салернітани 30 жовтня, коли Лаутаро вийшов на заміну у другому таймі та оформив покер.

6. ВІКТОР БОНІФАС

Позиція: форвард

Клуб: Баєр Леверкузен

Країна: Нігерія

Матчі: 13

Голи: 10

Асисти: 4

Баєр під керівництвом Хабі Алонсо демонструє феноменальні результати! Клуб із Леверкузена на даний момент очолює турнірну таблицю Бундесліги, маючи у своєму активі 25 очок. Найближчий переслідувач в особі Баварії має на два пункти менше.

І багато в чому це заслуга Віктора Боніфаса. Нігерійський нападник у поточному сезоні вже записав 14 результативних дій на свій рахунок за 13 проведених матчів. Якщо Баєр зможе зупинити Баварію і виграти чемпіонський титул, це буде подія великого масштабу.

У такому разі, Віктор Боніфас, якщо продовжить так само, зможе поборотися за нагороду.

5. АНТУАН ГРІЗМАНН

Позиція: форвард

Клуб: Атлетіко Мадрид

Країна: Франція

Матчі: 13

Голи: 9

Асисти: 0

Антун наче переживає другу молодість. Якогось моменту його повернення в Атлетіко могло здатися помилкою, особливо після невдалого переходу в Барселону, але ні! Француз — лідер Атлетіко, набрав оптимальні кондиції і зараз іде слідом за Джудом Беллінгемом у таблиці найкращих бомбардирів чемпіонату Іспанії.

Також Грізманн встиг забити два голи у трьох матчах групового етапу Ліги чемпіонів. На сьогоднішній день Атлетіко відстає на три бали від лідерів Реала та Жирони, проте "матрацники" мають ще одну гру в запасі.

4. СЕРУ ГІРАССІ

Позиція: форвард

Клуб: Штутгарт

Країна: Гвінея

Матчі: 9

Голи: 15

Асисти: 2

Ті, хто не особливо стежать за німецькою Бундеслігою, можуть поставити логічне питання: хто це і що він робить у рейтингу за Золотий м'яч 2024? Серу Гірассі — лідер Штутгарта, найкращий нападник команди і він випереджає навіть Гаррі Кейна у списках бомбардирів!

Крім того, сам Штутгарт демонструє відмінні результати: 21 пункт після дев'яти ігор, а відставання від Баєра, який на першому місці, становить лише чотири пункти.

Звичайно, далеко не факт, що Штутгарт довго зуміє утримуватися так високо, але ми говоримо за останні три місяці. І за їхніми підсумками Гірассі опинився у нашому рейтингу за феноменальну результативність.

3. ЕРЛІНГ ГОЛАНД

Позиція: форвард

Клуб: Манчестер Сіті

Країна: Норвегія

Матчі: 15

Голи: 13

Асисти: 3

Не пощастило із Золотим м'ячем у 2023 році, пощастить у 2024? Тим більше, що Мессі вже виступає в МЛС, звідки виграти нагороду вдев'яте буде практично нереально. Норвезький бомбардир продовжує демонструвати високу результативність, а Манчестер Сіті перебуває у двох очках від першого місця. Можна не сумніватися, що "містяни" по ходу сезону додадуть обертів і, цілком імовірно, вкотре виграють чемпіонський титул.

Повторити досягнення минулого сезону з треблом буде вкрай складно, але менш скромних результатів може вистачити, щоб Голанд виграв Золотий м'яч.

2. ГАРРІ КЕЙН

Позиція: форвард

Клуб: Баварія

Країна: Англія

Матчі: 13

Голи: 14

Асисти: 7

Англієць, нарешті, виступає у топ-клубі. Ні, ми не хочемо ніяк образити Тоттенгем, лише констатуємо факт — у складі мюнхенської команди куди простіше вигравати трофеї, відповідно, легше підібратися до Золотого м'яча.

З перших ігор Кейн почав демонструвати результативність, встигнувши забити 14 голів за 13 ігор. Також на його рахунку 7 результативних передач.

Перемога у Бундеслізі з високою результативністю від Кейна, а також впевнені виступи у Лізі чемпіонів можуть допомогти Гаррі виграти Золотий м'яч-2024.

1. ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ

Позиція: центральний півзахисник

Клуб: Реал Мадрид

Країна: Англія

Матчі: 13

Голи: 13

Асисти: 3

Без жодних сумнівів, Джуд Беллінгем — зараз найяскравіша персона у футболі. Англієць із перших ігор почав показувати свій талант у виступах за мадридську команду. Так, що вболівальники почали забувати про Каріма Бензема. Дивним чином, але саме Беллінгем взяв на себе бомбардирські функції, які раніше виконував француз.

13 матчів та 13 голів за Реал, а також 3 результативні передачі. Мадридська публіка вже полюбила Джуда, а якщо Реал досягне успіхів як на внутрішньої, так і на європейській арені, то Беллінгем має всі шанси виграти Золотий м'яч. А якщо ще збірна Англії проявить себе на чемпіонаті Європи-2024...