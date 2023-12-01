Редакція Football.ua щомісяця виділятиме рейтинг з десяти найсильніших футболістів у боротьбі за звання найкращого за підсумками сезону-2023/24.
Як би футбольна громадськість в останні роки не ставилася до індивідуальної нагороди від France Football під назвою Золотий м'яч, вона продовжує залишатися найпрестижнішою і найбажанішою для кожного футболіста.
Нагадаємо, редакція Football.ua запустила цикл матеріалів, які будуть публікуватися щомісяця протягом року, з рейтингом найкращих гравців у європейському футболі в режимі лайв на той чи інший період часу.
Протягом року цей рейтинг може кардинально змінюватися, що дозволить вам відстежити, як і коли позиції футболістів та шанси на отримання нагороди зазнавали змін. Наприклад, в один період гравець може очолювати такий рейтинг у боротьбі за Золотий м'яч, а вже через умовні півроку — і зовсім випасти з десятки найкращих із різних причин.
Ми виділили десятку найкращих за підсумками серпня, вересня, жовтня і листопада поточного року.
10. СЕРУ ГІРАССІ
Позиція: форвард
Клуб: Штутгарт
Країна: Гвінея
Матчі: 11
Голи: 16
Асисти: 2
Минулого місяця Гірассі був на четвертому місці в нашому рейтингу, але зараз отримав пониження до десятого рядка. Найкращий гравець вересня у Бундеслізі не вибув зі списку і вже непогано.
Штутгарт у листопаді обіграв Боруссію Дортмунд на своєму полі та Айнтрахт на виїзді. А ось у поєдинку проти Гайнденгайма його команда поступилась. Примітно, що зустріч гвінеєць пропускав через травму.
Не виділити другого кращого бомбардира цього сезону чемпіонату Німеччини було неможливо. До речі, його гол із пенальті у ворота Боруссії приніс швабам три очки.
9. ВІКТОР БОНІФАС
Позиція: форвард
Клуб: Баєр Леверкузен
Країна: Нігерія
Матчі: 17
Голи: 11
Асисти: 6
Минулого місяця ми поставили нігерійця на шосте місце у нашому рейтингу, а зараз він опустився на три рядки.
Якщо дивитися на Баєр, то у команди все чудово: перше місце у Бундеслізі з відривом від Баварії на два очки.
Якщо подивитися на те, як провів місяць Боніфас, то він має два асисти проти Гоффенгайма, переможний гол Карабаху в Лізі Європи і на цьому все.
Проте, Віктор все ще у гонці за Золотий м'яч, принаймні спираючись на наш рейтинг.
8. АРТЕМ ДОВБИК
Позиція: форвард
Клуб: Жирона
Країна: Україна
Матчі: 14
Голи: 7
Асисти: 6
Гравець збірної України минулого місяця не потрапив до нашого рейтингу, про що ми дуже шкодуємо. Тому саме час виправити цю помилку!
Жирона чудово виступала у листопаді: перемога над Осасуною та Райо Вальєкано, прохід Сан-Роке Лепе у Кубку Короля, а також нічия з Атлетіко у лізі.
За листопад в українця 2 голи та 4 результативні передачі! А в поєдинку проти Атлетіка він не грав через травму і його команда втратила перемогу над суперником.
Зазначимо, що за системою "гол+пас" лише Джуд Беллінгем випереджає Артема Довбика у Ла Лізі.
7. МОХАМЕД САЛАХ
Позиція: вінгер
Клуб: Ліверпуль
Країна: Єгипет
Матчі: 18
Голи: 12
Асисти: 5
Минулого місяця єгиптянин був на дев'ятому рядку, а цього — на сьомому за нашою версією.
У листопаді Салах оформив дубль у ворота Брентфорда, відзначився асистом проти Манчестер Сіті, а також забив 4 голи у ворота Джибуті та віддав асист проти Сьєрри-Леоне за Єгипет у кваліфікації Африки до чемпіонату світу.
Хоча Ліверпуль і не перший в АПЛ зараз, але непогані показники у єгиптянина.
6. ЛАУТАРО МАРТІНЕС
Позиція: форвард
Клуб: Інтер
Країна: Аргентина
Матчі: 18
Голи: 15
Асисти: 2
Плюс одна позиція у рейтингу порівняно з попереднім місяцем. Лаутаро відзначився у воротах Ювентуса у важливій зустрічі, допоміг здолати Аталанту, забивав Зальцбургу у Лізі чемпіонів.
Аргентинець проводить чудовий сезон і перебуває, мабуть, на піку своєї форми. А нинішнього сезону Інтер посідає перше місце в Серії А, випереджаючи Ювентус та Мілан.
5. КІЛІАН МБАППЕ
Позиція: форвард
Клуб: ПСЖ
Країна: Франція
Матчі: 17
Голи: 17
Асисти: 2
Як і Артем Довбик, минулого місяця Кіліан Мбаппе був відсутній у нашому рейтингу. Тепер саме час виправити цю прикрість!
Француз уже встиг провести 17 матчів у всіх турнірах та забити 17 голів. Показники Мбаппе вражають.
Ось тільки справи у ПСЖ не так добре, як хотілося. Це стосується як Ліги чемпіонів, так і чемпіонату. Ми звикли, що парижани в Лізі 1 мають величезну перевагу над конкурентами, але цього сезону поки що не так.
4. АНТУАН ГРІЗМАНН
Позиція: форвард
Клуб: Атлетіко Мадрид
Країна: Франція
Матчі: 18
Голи: 13
Асисти: 1
Плюс одна позиція у нашому рейтингу. Атлетіко проводить непоганий сезон, одна з цих причин — досвідчений французький форвард.
У листопаді Грізманн оформив дубль у ворота Селтіка в Лізі чемпіонів, забив у ворота Вільярреала і віддав асист, а також приніс перемогу над Мальоркою.
Крім того, неможливо не оцінити внесок француза, навіть якщо усунути статистику його результативних дій.
3. ЕРЛІНГ ГОЛАНД
Позиція: форвард
Клуб: Манчестер Сіті
Країна: Норвегія
Матчі: 20
Голи: 19
Асисти: 4
Норвезький бомбардир зберіг за собою третій рядок у нашому рейтингу. Голанд у листопаді оформив дубль у ворота Янг Бойз та забив Лейпцигу у Лізі чемпіонів. Також на його рахунку дубль та асист у ворота Челсі та гол у ворота Ліверпуля.
На адресу норвежця була "критика", що він забиває тільки середнім і слабким командам, але листопад показав, що це не так. Інша справа, що деякі можуть посперечатися, чи можна віднести Челсі до розряду топклубів у їхній нинішній формі та враховуючи результати останніх 18 місяців.
2. ГАРРІ КЕЙН
Позиція: форвард
Клуб: Баварія
Країна: Англія
Матчі: 18
Голи: 22
Асисти: 7
Англієць після переходу з Тоттенгема проводить чудовий сезон за Баварію! 18 матчів у всіх турнірах, 22 голи та 7 результативних передач.
Так, хоч мюнхенський клуб зараз не на першому рядку в Бундеслізі, але результативність Кейна та його вплив на гру Баварії оминути не можна.
Кейну не вистачає одного – трофеїв. І якщо мюнхенський клуб виграє парочку кубків, Гаррі всерйоз може претендувати на Золотий м'яч-2024.
1. ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ
Позиція: центральний півзахисник
Клуб: Реал Мадрид
Країна: Англія
Матчі: 15
Голи: 14
Асисти: 3
Джуд продовжує проводити чудовий сезон. У листопаді його статистика нехай і не така яскрава, але його вплив та внесок у гру Реала величезний.
Мадридська команда йде першою в іспанській Ла Лізі, а англієць має найкращу статистику серед усіх за системою "гол+пас", а також очолює гонку бомбардирів.
У разі завоювання трофеїв півзахисник Реала має високі шанси на те, щоб виграти Золотий м'яч-2024.
Незважаючи на травму у листопаді, Джуд продовжує доводити, що він, мабуть, зараз найкращий гравець у світі.