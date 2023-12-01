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Редакція Football.ua щомісяця виділятиме рейтинг з десяти найсильніших футболістів у боротьбі за звання найкращого за підсумками сезону-2023/24.

Як би футбольна громадськість в останні роки не ставилася до індивідуальної нагороди від France Football під назвою Золотий м'яч, вона продовжує залишатися найпрестижнішою і найбажанішою для кожного футболіста.

Нагадаємо, редакція Football.ua запустила цикл матеріалів, які будуть публікуватися щомісяця протягом року, з рейтингом найкращих гравців у європейському футболі в режимі лайв на той чи інший період часу.

Протягом року цей рейтинг може кардинально змінюватися, що дозволить вам відстежити, як і коли позиції футболістів та шанси на отримання нагороди зазнавали змін. Наприклад, в один період гравець може очолювати такий рейтинг у боротьбі за Золотий м'яч, а вже через умовні півроку — і зовсім випасти з десятки найкращих із різних причин.

Ми виділили десятку найкращих за підсумками серпня, вересня, жовтня і листопада поточного року.

10. СЕРУ ГІРАССІ

Позиція: форвард

Клуб: Штутгарт

Країна: Гвінея

Матчі: 11

Голи: 16

Асисти: 2

Минулого місяця Гірассі був на четвертому місці в нашому рейтингу, але зараз отримав пониження до десятого рядка. Найкращий гравець вересня у Бундеслізі не вибув зі списку і вже непогано.

Штутгарт у листопаді обіграв Боруссію Дортмунд на своєму полі та Айнтрахт на виїзді. А ось у поєдинку проти Гайнденгайма його команда поступилась. Примітно, що зустріч гвінеєць пропускав через травму.

Не виділити другого кращого бомбардира цього сезону чемпіонату Німеччини було неможливо. До речі, його гол із пенальті у ворота Боруссії приніс швабам три очки.

9. ВІКТОР БОНІФАС

Позиція: форвард

Клуб: Баєр Леверкузен

Країна: Нігерія

Матчі: 17

Голи: 11

Асисти: 6

Минулого місяця ми поставили нігерійця на шосте місце у нашому рейтингу, а зараз він опустився на три рядки.

Якщо дивитися на Баєр, то у команди все чудово: перше місце у Бундеслізі з відривом від Баварії на два очки.

Якщо подивитися на те, як провів місяць Боніфас, то він має два асисти проти Гоффенгайма, переможний гол Карабаху в Лізі Європи і на цьому все.

Проте, Віктор все ще у гонці за Золотий м'яч, принаймні спираючись на наш рейтинг.

8. АРТЕМ ДОВБИК

Позиція: форвард

Клуб: Жирона

Країна: Україна

Матчі: 14

Голи: 7

Асисти: 6

Гравець збірної України минулого місяця не потрапив до нашого рейтингу, про що ми дуже шкодуємо. Тому саме час виправити цю помилку!

Жирона чудово виступала у листопаді: перемога над Осасуною та Райо Вальєкано, прохід Сан-Роке Лепе у Кубку Короля, а також нічия з Атлетіко у лізі.

За листопад в українця 2 голи та 4 результативні передачі! А в поєдинку проти Атлетіка він не грав через травму і його команда втратила перемогу над суперником.

Зазначимо, що за системою "гол+пас" лише Джуд Беллінгем випереджає Артема Довбика у Ла Лізі.

7. МОХАМЕД САЛАХ

Позиція: вінгер

Клуб: Ліверпуль

Країна: Єгипет

Матчі: 18

Голи: 12

Асисти: 5

Минулого місяця єгиптянин був на дев'ятому рядку, а цього — на сьомому за нашою версією.

У листопаді Салах оформив дубль у ворота Брентфорда, відзначився асистом проти Манчестер Сіті, а також забив 4 голи у ворота Джибуті та віддав асист проти Сьєрри-Леоне за Єгипет у кваліфікації Африки до чемпіонату світу.

Хоча Ліверпуль і не перший в АПЛ зараз, але непогані показники у єгиптянина.

6. ЛАУТАРО МАРТІНЕС

Позиція: форвард

Клуб: Інтер

Країна: Аргентина

Матчі: 18

Голи: 15

Асисти: 2

Плюс одна позиція у рейтингу порівняно з попереднім місяцем. Лаутаро відзначився у воротах Ювентуса у важливій зустрічі, допоміг здолати Аталанту, забивав Зальцбургу у Лізі чемпіонів.

Аргентинець проводить чудовий сезон і перебуває, мабуть, на піку своєї форми. А нинішнього сезону Інтер посідає перше місце в Серії А, випереджаючи Ювентус та Мілан.

5. КІЛІАН МБАППЕ

Позиція: форвард

Клуб: ПСЖ

Країна: Франція

Матчі: 17

Голи: 17

Асисти: 2

Як і Артем Довбик, минулого місяця Кіліан Мбаппе був відсутній у нашому рейтингу. Тепер саме час виправити цю прикрість!

Француз уже встиг провести 17 матчів у всіх турнірах та забити 17 голів. Показники Мбаппе вражають.

Ось тільки справи у ПСЖ не так добре, як хотілося. Це стосується як Ліги чемпіонів, так і чемпіонату. Ми звикли, що парижани в Лізі 1 мають величезну перевагу над конкурентами, але цього сезону поки що не так.

4. АНТУАН ГРІЗМАНН

Позиція: форвард

Клуб: Атлетіко Мадрид

Країна: Франція

Матчі: 18

Голи: 13

Асисти: 1

Плюс одна позиція у нашому рейтингу. Атлетіко проводить непоганий сезон, одна з цих причин — досвідчений французький форвард.

У листопаді Грізманн оформив дубль у ворота Селтіка в Лізі чемпіонів, забив у ворота Вільярреала і віддав асист, а також приніс перемогу над Мальоркою.

Крім того, неможливо не оцінити внесок француза, навіть якщо усунути статистику його результативних дій.

3. ЕРЛІНГ ГОЛАНД

Позиція: форвард

Клуб: Манчестер Сіті

Країна: Норвегія

Матчі: 20

Голи: 19

Асисти: 4

Норвезький бомбардир зберіг за собою третій рядок у нашому рейтингу. Голанд у листопаді оформив дубль у ворота Янг Бойз та забив Лейпцигу у Лізі чемпіонів. Також на його рахунку дубль та асист у ворота Челсі та гол у ворота Ліверпуля.

На адресу норвежця була "критика", що він забиває тільки середнім і слабким командам, але листопад показав, що це не так. Інша справа, що деякі можуть посперечатися, чи можна віднести Челсі до розряду топклубів у їхній нинішній формі та враховуючи результати останніх 18 місяців.

2. ГАРРІ КЕЙН

Позиція: форвард

Клуб: Баварія

Країна: Англія

Матчі: 18

Голи: 22

Асисти: 7

Англієць після переходу з Тоттенгема проводить чудовий сезон за Баварію! 18 матчів у всіх турнірах, 22 голи та 7 результативних передач.

Так, хоч мюнхенський клуб зараз не на першому рядку в Бундеслізі, але результативність Кейна та його вплив на гру Баварії оминути не можна.

Кейну не вистачає одного – трофеїв. І якщо мюнхенський клуб виграє парочку кубків, Гаррі всерйоз може претендувати на Золотий м'яч-2024.

1. ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ

Позиція: центральний півзахисник

Клуб: Реал Мадрид

Країна: Англія

Матчі: 15

Голи: 14

Асисти: 3

Джуд продовжує проводити чудовий сезон. У листопаді його статистика нехай і не така яскрава, але його вплив та внесок у гру Реала величезний.

Мадридська команда йде першою в іспанській Ла Лізі, а англієць має найкращу статистику серед усіх за системою "гол+пас", а також очолює гонку бомбардирів.

У разі завоювання трофеїв півзахисник Реала має високі шанси на те, щоб виграти Золотий м'яч-2024.

Незважаючи на травму у листопаді, Джуд продовжує доводити, що він, мабуть, зараз найкращий гравець у світі.