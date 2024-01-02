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Редакція Football.ua щомісяця виділятиме рейтинг з десяти найсильніших футболістів у боротьбі за звання найкращого за підсумками сезону-2023/24.

Як би футбольна громадськість в останні роки не ставилася до індивідуальної нагороди від France Football під назвою Золотий м'яч, вона продовжує залишатися найпрестижнішою і найбажанішою для кожного футболіста.

Нагадаємо, редакція Football.ua запустила цикл матеріалів, які будуть публікуватися щомісяця протягом року, з рейтингом найкращих гравців у європейському футболі в режимі лайв на той чи інший період часу.

Протягом року цей рейтинг може кардинально змінюватися, що дозволить вам відстежити, як і коли позиції футболістів та шанси на отримання нагороди зазнавали змін. Наприклад, в один період гравець може очолювати такий рейтинг у боротьбі за Золотий м'яч, а вже через умовні півроку — і зовсім випасти з десятки найкращих із різних причин.

Ми виділили десятку найкращих за підсумками серпня, вересня, жовтня, листопада та грудня 2023 року.

10. СЕРУ ГІРАССІ

Позиція: форвард

Клуб: Штутгарт

Країна: Гвінея

Матчі: 16

Голи: 19

Асисти: 2

У грудні Гірассі провів 5 матчів за Штутгарт і цей відрізок загалом був непоганим, внаслідок чого ми залишили його в нашому рейтингу. Зокрема, шваби грали у Бундеслізі проти Вердера (2:0), лідера Баєра (1:1), Баварії (0:3) та Аугсбурга (3:0). У Кубку Німеччини Штутгарт здолав Боруссію Дортмунд (2:0).

Невдалою вийшла лише зустріч проти мюнхенської команди, але на це можна заплющити очі, Штутгарт проводить чудовий сезон, як і Гірассі, який у грудні забив три голи у всіх турнірах.

9. ЛАУТАРО МАРТІНЕС

Позиція: форвард

Клуб: Інтер

Країна: Аргентина

Матчі: 23

Голи: 17

Асисти: 4

У грудні Лаутаро провів 5 матчів, і провів би більше, якби не травма (розрив м'яза). Але вже на початку січня аргентинець має повернутися на футбольне поле.

За цей проміжок часу Інтер не зумів здолати Сосьєдад і завершив груповий етап Ліги чемпіонів на другому місці, вилетів із Кубка Італії від Болоньї (1:2), а також здолав Наполі, Удінезе та Лаціо у Серії А.

Загалом, лише поразка від Болоньї викликає негатив, а так добротний місяць, в якому Лаутаро забив два голи і зробив дві результативні передачі. Декілька позицій аргентинець втратив у нашому рейтингу, але впевнені, що це тимчасово.

8. ВІКТОР БОНІФАС

Позиція: форвард

Клуб: Баєр Леверкузен

Країна: Нігерія

Матчі: 23

Голи: 16

Асисти: 8

Чудовий місяць як у Баєра, так і у Боніфаса. Віктор у грудні провів п'ять матчів: проти Боруссії Дортмунд (1:1), Штутгарта (1:1), Айнтрахта (3:0) та Бохума (4:0) у Бундеслізі.

У Лізі Європи він не грав, але його команда без проблем на своєму полі впоралася із Мольде (5:1).

А у Кубку Німеччини Боніфас допоміг своєму клубу пройти Падеборн (3:1).

Загалом у грудні Віктор забив чотири голи і зробив дві результативні передачі.

7. МОХАМЕД САЛАХ

Позиція: вінгер

Клуб: Ліверпуль

Країна: Єгипет

Матчі: 26

Голи: 16

Асисти: 8

Як заведено в АПЛ, кінець грудня завжди насичений. Команди проводять безліч поєдинків, а у Ліверпуля у лізі їх було шість. Складна перемога проти Фулгема (4:3), Шеффілда Юнайтед (2:0), Крістал Пелес (2:1), нічия з Манчестер Юнайтед (0:0) та Арсеналом (1:1), вікторія над Бернлі (2:0).

У Кубку Англії підопічні Юргена Клоппа впевнено пройшли Вест Гем (5:1).

У Лізі Європи "червоні" поступилися Юніону (1:2), але цей поєдинок ні на що не впливав.

За цей проміжок часу Салах забив три голи та зробив дві результативні передачі та зберіг сьому позицію у нашому рейтингу на поточний момент.

Зазначимо, що матч Ліверпуль – Ньюкасл (4:2), у якому Салах оформив дубль, не враховувався, бо був проведений уже у січні.

6. КІЛІАН МБАППЕ

Позиція: форвард

Клуб: ПСЖ

Країна: Франція

Матчі: 22

Голи: 21

Асисти: 2

ПСЖ набрав кондиції та впевнено йде на першому місці в Лізі 1, у той час як Кіліан Мбаппе продовжує забивати голи. Однак, як ви вже могли зрозуміти, виходячи з заголовка, одну позицію француз втратив. І всьому виною чудова форма Артема Довбика.

У грудні Кіліан забив чотири голи і все в Лізі 1. Це, звичайно, непогана статистика, як і його внесок у гру, проте перебування в чемпіонаті Франції, ймовірно, лише шкодитиме йому, оскільки чемпіонат не конкурентний і ПСЖ повинен обігравати кожного свого опонента з огляду на те, скільки вкладається в цю команду.

Також ПСЖ провів матч проти Боруссії Дортмунд у Лізі чемпіонів (1:1), де француз залишив поле без результативних дій.

5. АРТЕМ ДОВБИК

Позиція: форвард

Клуб: Жирона

Країна: Україна

Матчі: 18

Голи: 11

Асисти: 6

Маестро Довбик! І в нашому рейтингу він випередив Кіліана Мбаппе на даний момент. І він, і Жирона на ходу, і вже зараз говорять, що "біло-червоні" можуть повторити казку Лестера, коли "лисиці" стали чемпіонами у своїй лізі.

У грудні Довбик провів чотири матчі за Жирону: на його рахунку чотири голи. Але які це ігри! Перемога над Валенсією (2:1), Алавесом (3:0), нічия з Бетісом (1:1), а головна вишенька на торті – виїзна перемога над Барселоною (4:2), де Довбик забив із передачі Віктора Циганкова.

Відмінний місяць для українця, а якби не різниця забитих і пропущених голів, то Жирона зараз була б першою в Ла Лізі, а так поки що перший мадридський Реал.

4. АНТУАН ГРІЗМАНН

Позиція: форвард

Клуб: Атлетіко Мадрид

Країна: Франція

Матчі: 24

Голи: 16

Асисти: 2

Справи в Атлетіко загалом виглядають непогано: команда в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів здолала Лаціо (2:0) та посіла перше місце у квартеті.

У Ла Лізі у грудні "матрацники" провели п'ять зустрічей: поразка від Барселони (0:1), перемога над Альмерією (2:1), поразка від Атлетіка (0:2), нічия з Хетафе (3:3) та перемога над Севільєю (1:0).

За цей проміжок часу Грізманн забив 3 голи і віддав 1 асист. Чому ми віддали перевагу французу на четвертому рядку, а, наприклад, не Артему Довбику? Не все одразу. Сподіваємось, що січень буде не менш успішним в українця.

3. ЕРЛІНГ ГОЛАНД

Позиція: форвард

Клуб: Манчестер Сіті

Країна: Норвегія

Матчі: 22

Голи: 19

Асисти: 5

Наш рейтинг є суб'єктивним. На істину останньої інстанції ми не претендуємо. У грудні Голанд із можливих дев'яти ігор провів лише дві на полі. Причина – травма. Було б слушно, якби норвежець втратив кілька позицій, але ми залишили його без змін. І певною мірою це аванс.

Справа в тому, що Голанд уже багато років демонструє високий рівень гри, і якби він був здоровий, він би 100% грав. І забив би не один м'яч. Але травм є травми.

Незабаром Голанд має повернутися на поле і в січні знову почати показувати свій високий рівень гри та, звичайно ж, забивати голи. Якщо ні, то в січні він на кілька пунктів опуститься вниз у рейтингу.

А так, за два поєдинки Голанд відзначився лише одним асистом у грудні.

2. ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ

Позиція: центральний півзахисник

Клуб: Реал Мадрид

Країна: Англія

Матчі: 21

Голи: 17

Асисти: 5

Джуд, як і раніше, у чудовій формі, і він опустився на один рядок лише з однієї причини — Гаррі Кейн грає феноменально.

У грудні Реал здолав Уніон Берлін (3:2) у Лізі чемпіонів, а в Ла Лізі — Гранаду (2:0), зіграв унічию з Бетісом (1:1), впорався з Вільярреалом (4:1) та Алавесом (1:0).

За цей проміжок часу Джуд відзначився двома голами та одним асистом, а Реал знову став першим у Ла Лізі.

У Гаррі Кейна статистика буде яскравішою в грудні, і тільки з цієї причини в грудні він вийшов на перше місце.

1. ГАРРІ КЕЙН

Позиція: форвард

Клуб: Баварія

Країна: Англія

Матчі: 22

Голи: 25

Асисти: 8

У Баварії всі задоволені переходом Гаррі Кейна. У Мюнхені вже починають говорити, що він кращий за Роберта Левандовські, який багато років забивав за мюнхенський клуб.

І справді, без англійця складно уявити нинішню Баварію, бо він не лише забиває, а й віддає результативні передачі.

У грудні мюнхенський клуб хотів би забути гру проти Айнтрахта (1:5), у якій Баварія поступилася з розгромним рахунком. Однак потім була перемога над Штутгартом (3:0), Вольфсбургом (2:1) та над Манчестер Юнайтед (1:0) у Лізі чемпіонів, внаслідок чого "червоні дияволи" вибули з турніру.

За цей проміжок часу Кейн забив три голи та записав на свій рахунок один асист.

Чи справедливо, що Кейн вийшов на перше місце за підсумками грудня? Ми вважаємо, що так, на те рейтинг і суб'єктивний, а відвідувачі Football.ua можуть самостійно вибрати найкращого гравця за допомогою голосування.