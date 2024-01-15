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Football.ua зібрав для вас головні зміни клубної прописки футболістами за останній тиждень (08.01.2024 — 15.01.2024).

Зимня трансферна кампанія 2024 року набирає обертів, а деякі команди вже поповнили свої склади потужними гравцями. Минулий тиждень видався вкрай продуктивним — були й несподівані угоди, й ті, що нарешті відбулись.

Football.ua зібрав для вас добірку найцікавіших змін клубної прописки десятьма футболістами у європейському футболі за минулий тиждень.

*суми трансферів за версією Transfermarkt

Малік Мартін Фофана (із Гента в Ліон)

Вік: 18

Країна: Бельгія

Позиція: Нападник

Сума оренди: 17 млн €

Головна ціль Ліона на поточний сезон — збереження місця в еліті чемпіонату Франції. Для виконання задач "ткачі" вирішили підписати 18-річного талановитого бельгійського нападника Маліка Фофана із Гента. Французький клуб виклав за юнака 17 мільйонів, ще 5 млн передбачені у вигляді бонусів. Також Гент отримає 20% від наступного перепродажу гравця. Угода з новачком розрахована до літа 2028 року.

Фофана, який має гвінейське коріння, провів на професійному рівні 64 зустрічі, в яких забив 5 м'ячів і віддав 10 гольових передач.

Мохамед-Алі Шо (із Реала Сосьєдад в Ніццу)

Вік: 19

Країна: Франція

Позиція: Нападник

Сума оренди: 10 млн €

Французький форвард Мохамед-Алі Шо зробив собі ім’я в Анже, коли розпочав кар’єру в Лізі 1 у віці 16 років, а згодом приєднався до Сосьєдада у 2022 році. В баскському клубі він отримав досвід Ліги чемпіонів, але тепер повертається до Ліги 1 продовжувати свій розвиток.

У цьому сезоні він взяв участь у 16 матчах Сосьєдада у всіх турнірах. Результативними діями протягом отриманих 458 хвилин нападник не відзначився.

Ніцца, яка йде другою в чемпіонаті Франції, заплатила за гравця 10 млн €. Контракт укладено до 2028 року.

Раде Крунич (із Мілана у Фенербахче)

Вік: 30

Країна: Боснія і Герцеговина

Позиція: Півзахисник

Сума оренди: оренда

Час Раде Крунича в Мілані добіг кінця. 30-річний півзахисник офіційно перебрався до турецького Фенербахче на правах оренди з опцією викупу, яка стане обов'язковою, як тільки лідер чемпіонату Туреччини математично забезпечить собі прописку у вищому дивізіоні країни на наступний сезон.

Але ким Мілан збирається замінити боснійця? В ЗМІ з'явилась інформація, що міланці можуть довіритись півзахиснику Прімавери Кевіну Дзеролі, який нещодавно дебютував за основу.

Джед Спенс (із Тоттенгема в Дженоа)

Вік: 23

Країна: Англія

Позиція: Захисник

Сума оренди: оренда

Клуб Маліновського Дженоа орендувала захисника англійського Тоттенгема Джеда Спенса. Угода щодо 23-річного гравця розрахована до завершення сезону. Зарплату захиснику платитиме англійський клуб, а італійці мають можливість викупити Спенса за 10 мільйонів євро.

Першу половину цього сезону Спенс провів у клубі Чемпіоншипу Лідс Юнайтед, де зіграв у семи матчах, після чого достроково повернувся до Тоттенгема.

Фабіу Карвалью (із Ліверпуля в Галл Сіті)

Вік: 21

Країна: Португалія

Позиція: Півзахисник

Сума оренди: оренда

Після того як Фабіу Карвалью не зміг закріпитися у складі Ліверпуля після переходу з Фулгема, його вирішили віддати в оренду Лейпцигу. У першій половині 21-річний португалець відіграв 16 матчів у складі "биків", але дана статистика оманлива, адже на його рахунку нуль результативних дій та постійні виходи на заміни наприкінці матчів. У результаті лише 360 зіграних хвилин.

Тепер етап німецького футболу пройдено і настає час повернення до Англії, правда поки що не в АПЛ, а до Чемпіоншипу, до складу Галл Сіті. "Тиграм" поки що далеко для лідируючих позицій, але поборотися за місце у плей-оф за вихід в АПЛ цілком під силу і Карвалью явно повинен допомогти та реабілітуватися за провалені хвилини в Німеччині, якщо він хоче повернутися до команди Юргена Клоппа.

Ян Етан Матсен (із Челсі в Боруссію Д)

Вік: 21

Країна: Нідерланди

Позиція: Захисник

Сума оренди: оренда

Талановитий захисник Ян Матсен поки не зміг переконати Маурісіо Почеттіно у тому, що він гідний кожен матч грати в основному складі Челсі. Проте він відіграв 15 ігор у першій половині сезону, награвши 378 хвилин.

У результаті було вирішено відправити 21-річного голландця до дортмундської Боруссії, яка вміє працювати з молодими гравцями, так що є шанс, що у футболіста все складеться добре.

Те, що не його розраховують, уже говорить той факт, що він уже провів один повний матч у складі "джмелів" проти Дармштадта, де Боруссія відіграла на нуль, забивши три м'ячі.

Ерік Даєр (із Тоттенгема в Баварію)

Вік: 30

Країна: Англія

Позиція: Захисник

Сума оренди: оренда

У нинішньому сезоні Ерік Даєр втратив місце в основному складі Тоттенгема, а його контракт був розрахований до кінця кампанії, тож це дало йому можливість достроково змінити клуб, а "шпорам" злегка підзаробити — чотири мільйони євро від Баварії і угоду було укладено.

Після 10 років у Лондоні перед 29-річним англійцем стоїть серйозний виклик – закріпитися у складі команди Томаса Тухеля, яка часто страждає через травми гравців. Часу на це — друга половина цього сезону — саме так укладено контракт, у якому є опція продовження ще на один рік. Як бачимо майбутнє Еріка в його руках, точніше ногах.

Раду Дрегушін (із Дженоа в Тоттенгем)

Вік: 21

Країна: Румунія

Позиція: Захисник

Сума оренди: 25 млн €

Талановитий румунський захисник Раду Дрегушін був на радарах таких топ-клубів, як Баварія та Мілан, а також кількох клубів АПЛ. У результаті вибір припав на Тоттенгем, який виклав 30 млн євро за футболіста, а також віддав в оренду Джеда Спенса у зворотному напрямку.

21-річний румун провів якісну першу половину сезону в команді Альберто Джилардіно, де виступав разом із українцем Русланом Маліновським. Якщо він продовжить працювати з тією самовіддачею і йому довірятимуть, то безсумнівно, він може стати одним із стовпів оборони "шпор" на довгі роки.

Джейдон Санчо (із МЮ в Боруссію Д)

Вік: 23

Країна: Англія

Позиція: Нападник

Сума оренди: оренда

Цьогорічний сезон для Джейдона Санчо розпочався зі сварки з головним тренером МЮ Еріком тен Гагом. Все закінчилося на користь тренера, який усунув англійця від першої команди, за яку він провів лише три гри, відігравши 76 хвилин. Хто має рацію, хто винен у цій історії, як кажуть, покаже час, але а поки є час поміркувати...

23-річний англієць спробує реабілітувати своє ім'я у своєму колишньому клубі – дортмундській Борусії. Не встиг Санчо приїхати до Дортмунда, як тут же в Німеччині почали говорити про те, що він знаходиться у чудовій формі – можна було сказати, що це рання похвала – але вже в першому матчі Джейдон вийшов на заміну і віддав гольову передачу у Бундеслізі.

Як підуть далі справи невідомо, але "джмелі" не мають права викупу гравця, а це свідчить про те, що десь керівництво МЮ не згідно з тен Гагом щодо футболіста, на якого в майбутньому клуб ще може розраховувати.

Тімо Вернер (із Лейпцига в Тоттенгем)

Вік: 27

Країна: Німеччина

Позиція: Нападник

Сума оренди: оренда

Тімо Вернер цього сезону не вражав у футболці Лейпцига, де його бачили головним бомбардиром. На його рахунку лише 386 зіграних хвилин, два забиті м'ячі та один асист. Всі ми знаємо, що Вернер може забивати, але після періоду в Челсі його кар'єра поки що ніяк не може вийти на колишній рівень, хоча були відлуння в минулій кампанії, де було 16 забитих м'ячів за сезон.

Тепер 27-річному німцеві випала можливість довести, що його провальний період у Челсі був випадковістю і він гідний грати в АПЛ, демонструючи стабільну результативність. Початок вийшов непоганим — одна гра у стартовому складі "шпор" та одна гольова передача у матчі проти МЮ (2:2).

Чи стане Вернер новим Гаррі Кейном для клубу з Лондона покаже час, але одне можна сказати точно, ще одного такого шансу в АПЛ може вже не бути.