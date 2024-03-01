Чтиво

Редакція Football.ua щомісяця виділятиме рейтинг з десяти найсильніших футболістів у боротьбі за звання найкращого за підсумками сезону-2023/24.

Як би футбольна громадськість в останні роки не ставилася до індивідуальної нагороди від France Football під назвою Золотий м'яч, вона продовжує залишатися найпрестижнішою і найбажанішою для кожного футболіста.

Нагадаємо, редакція Football.ua запустила цикл матеріалів, які будуть публікуватися щомісяця протягом року, з рейтингом найкращих гравців у європейському футболі в режимі лайв на той чи інший період часу.

Протягом року цей рейтинг може кардинально змінюватися, що дозволить вам відстежити, як і коли позиції футболістів та шанси на отримання нагороди зазнавали змін. Наприклад, в один період гравець може очолювати такий рейтинг у боротьбі за Золотий м'яч, а вже через умовні півроку — і зовсім випасти з десятки найкращих із різних причин.

Ми виділили десятку найкращих за підсумками серпня, вересня, жовтня, листопада та грудня 2023 року, а також січня та лютого 2024 року.

10. Артем Довбик

Позиція: нападник

Клуб: Жирона

Країна: Україна

Матчі: 29

Голи: 15

Асисти: 7

У лютому український форвард провів лише три матчі на полі, один з яких пропустив через травму (проти Сосьєдада, 0:0). Результативними діями Довбик не відзначився, а його команда крупно поступилася Реалу (0:4), програла Атлетіку (2:3), а також зуміла здолати Райо Вальєкано (3:0).

Чи були можливості в українця забити в лютому? Звичайно ж були! Але з огляду на те, як зросла планка очікувань від Довбика, він провів досить скромний місяць, і отримав логічне пониження в нашому рейтингу.

9. Мохамед Салах

Позиція: вінгер

Клуб: Ліверпуль

Країна: Єгипет

Матчі: 28

Голи: 19

Асисти: 10

Через різні травми, єгиптянин провів у лютому лише один поєдинок, внаслідок чого залишився на дев'ятій сходинці. У матчі чемпіонату Англії Салах допоміг Ліверпулю обіграти Брентфорд, відзначившись голом і результативною передачею за 45 хвилин гри.

Ліверпуль сподівається, що Мохамед повернеться на футбольне поле якомога швидше, бо це важливий виконавець для мерсисайдської команди. Тим більше, попереду низка важливих поєдинків і боротьба за чемпіонство в АПЛ.

8. Букайо Сака

Позиція: вінгер

Клуб: Арсенал

Країна: Англія

Матчі: 34

Голи: 16

Асисти: 13

Вперше в нашому рейтингу з'явився Букайо Сака, який проводить відмінний сезон за Арсенал. По-перше, статистично у нього хороші показники, по-друге, це справді важлива фігура для "канонірів", внесок якої в гру можна оцінити не тільки за результативними діями.

Крім того, Сака провів чудовий місяць: у лютому він відіграв 4 гри в АПЛ, у яких забив 6 голів! Звичайно, можна згадати поразку від Порту в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, але в Арсеналу ще буде шанс відігратися в матчі-відповіді.

7. Вінісіус Жуніор

Позиція: вінгер

Клуб: Реал

Країна: Бразилія

Матчі: 24

Голи: 12

Асисти: 7

Порівняно з попереднім місяцем, Вінісіус Жуніор отримав підвищення на одну позицію в нашому рейтингу, змістивши Артема Довбика. Сказати, що бразилець провів видатний лютий не можна, але є безумовно те, що можна згадати.

Наприклад, у важливому поєдинку проти Жирони Вінісіус відзначився голом і двома результативними передачами, що дозволило мадридській команді відірватися від Жирони (4:0).

Все ближче закінчення сезону і можна припустити, що позиції Вінісіуса в нашому рейтингу будуть тільки зростати.

6. Антуан Грізманн

Позиція: нападник

Клуб: Атлетіко

Країна: Франція

Матчі: 36

Голи: 18

Асисти: 7

Лютий не можна назвати вдалим місяцем для Атлетіко, і для Антуана зокрема.

Мадридський клуб поступився в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Інтеру (0:1), за підсумками двох зустрічей вилетів від Атлетіка (0:1, 0:3) у Кубку Іспанії, поступився Севільї (0:1) в Ла Лізі, а також зігравши внічию проти Реала (1:1), Альмерії (2:2) і здолавши Лас-Пальмас (5:0). У всіх цих зустрічах, крім Альмерії та матчу-відповіді проти Атлетіка, Грізманн брав участь. І результативними діями не відзначився.

Як результат — пониження в нашому рейтингу одразу на три позиції.

5. Кіліан Мбаппе

Позиція: нападник

Клуб: ПСЖ

Країна: Франція

Матчі: 32

Голи: 32

Асисти: 7

Французький нападник показує феноменальну статистику, шкода, що це лише чемпіонат Франції, де рівень футболу хоч і високий, але явно не дотягує до АПЛ, Ла Ліги або Бундесліги.

Кіліан Мбаппе: Неймовірний та неминучий підйом суперзірки,

що залишає ПСЖ та стає "бланкос"

У попередньому місяці Мбаппе допоміг ПСЖ здолати Сосьєдад у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (2:0), записавши на свій рахунок гол, відзначився проти Страсбура (1+1) і в грі проти Нанта (1 гол), а в Кубку Франції допоміг пройти Брест (3:1), забивши один гол.

Однак у нашому рейтингу Мбаппе все ж таки отримав пониження на одну позицію.

4. Лаутаро Мартінес

Позиція: нападник

Клуб: Інтер

Країна: Аргентина

Матчі: 34

Голи: 26

Асисти: 5

Не тільки Інтер на ходу, а й у відмінній формі перебуває Лаутаро Мартінес. Його статистика загалом відмінна, як і внесок у гру "нерадзуррі", але також він провів і видатний лютий.

Зокрема, у п'яти матчах Серії А на його рахунку чотири голи. У першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко (1:0) він не відзначився, але матиме ще шанс у матчі-відповіді.

У нашому рейтингу Лаутаро отримав підвищення на одну сходинку за підсумками лютого.

3. Ерлінг Голанд

Позиція: нападник

Клуб: Манчестер Сіті

Країна: Норвегія

Матчі: 30

Голи: 27

Асисти: 6

Норвежець відновився після травми і допомагає Манчестер Сіті набирати очки. За лютий в АПЛ він провів 7 поєдинків: на його рахунку 8 голів і 1 результативна передача. Можна, звісно, згадати його промах у грі проти Челсі, але не будемо робити на цьому акцент.

У Лізі чемпіонів Голанд не зумів забити Копенгагену, але зате забив аж п'ять голів Лутону в Кубку Англії (6:2)! Так, суперник не найгрізніший, але й рідко побачиш, як один футболіст за матч може покласти п'ятірку голів.

2. Джуд Беллінгем

Позиція: півзахисник

Клуб: Реал

Країна: Англія

Матчі: 29

Голи: 20

Асисти: 8

20-річний футболіст проводить чудовий дебютний сезон у мадридській команді і продовжує посідати другу сходинку в нашому рейтингу.

У лютому у Беллінгема була травма, внаслідок чого він пропустив три поєдинки, але, тим не менш, встиг записати на свій рахунок дубль у грі проти Жирони (4:0). Це був важливий поєдинок для мадридської команди, яка тепер має непоганий відрив від другого місця і впевнено йде до чемпіонського титулу в Іспанії.

Очікуємо, що і в березні Джуд не опуститься в нашому рейтингу нижче другого рядка.

1. Гаррі Кейн

Позиція: нападник

Клуб: Баварія

Країна: Англія

Матчі: 31

Голи: 31

Асисти: 8

Очолює наш рейтинг Гаррі Кейн. У Баварії можуть бути питання до кого завгодно, але явно не до англійця.

27 голів у Бундеслізі за 23 зіграних зустрічей! Наявність Кейна на полі — фактично гарантія голів.

Дивно, але в чемпіонаті Баварія відстає від лідируючого Баєра аж на вісім очок. Але це вочевидь не провина Гаррі, який робить усе, що можливо в його силах.

У лютому Кейн провів 5 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок чотири голи.