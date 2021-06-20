Испания

Конрад де ла Фуэнте в ближайшее время может отправиться во Францию.

Нападающий Барселоны Конрад де ла Фуэнте в ближайшее время может стать игроком Марселя. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, клубы достигли соглашения между собой по трансферу 19-летнего американца, который обойдется "провансальцам" в пять миллионов евро.

Также отмечается, что "блаугранас" получат 50-процентную комиссию при последующей продаже игрока.

В прошедшем сезоне де ла Фуэнте провел три поединка за основную команду Барселоны, в которых отыграл на поле 36 минут. Также на его счету 22 матча за резервный состав, где он забил шесть голов и отдал четыре ассиста.

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