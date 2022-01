Международная федерация футбола определила имена трех претендентов на звание лучшего футболиста года в номинации The Best Men’s Player по итогам 2021 года.

В список претендентов вошли Лионель Месси (ПСЖ/Барселона), Роберт Левандовски (Бавария), Мохамед Салах (Ливерпуль).

OFFICIAL: The final three nominees for The Best Men’s Player 2021:



🇵🇱 Robert Lewandowski

🇦🇷 Lionel Messi

🇪🇬 Mohamed Salah #TheBest