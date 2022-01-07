Аргентинский нападающий может обойти Левандовски в еще одной номинации.
лионель месси, getty images
07 января 2022, 16:31
Международная федерация футбола определила имена трех претендентов на звание лучшего футболиста года в номинации The Best Men’s Player по итогам 2021 года.
В список претендентов вошли Лионель Месси (ПСЖ/Барселона), Роберт Левандовски (Бавария), Мохамед Салах (Ливерпуль).
Обладатели всех наград будут объявлены на официальной церемонии вручения The Best FIFA Football Awards в Цюрихе, которая состоится 17 января 2022 года.
Ранее наставник женской сборной Украины вошел в список претендентов на звание лучшего наставника женской сборной по версии ФИФА.