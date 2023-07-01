Франция

Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 30 червня.

Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до сьомого місяця 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 30 червня:

Марокканський нападник Хакім Зієш провалив медогляд у саудівському Ан-Насрі.

Головного тренера французького Парі Сен-Жермен заарештовано через звинувачення у расизмі.

Одеський Чорноморець оголосив про відхід одразу одинадцятьох футболістів.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.