Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 30 червня.
Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до сьомого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У п’ятницю, 30 червня:
Марокканський нападник Хакім Зієш провалив медогляд у саудівському Ан-Насрі.
Головного тренера французького Парі Сен-Жермен заарештовано через звинувачення у расизмі.
Одеський Чорноморець оголосив про відхід одразу одинадцятьох футболістів.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.