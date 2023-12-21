Франція

Цікава заява.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі підтвердив, що паризький клуб не планує виступати у Суперлізі. Його слова наводить журналіст Адріан Граньє.

"Усі клуби проти виступу у Суперлізі. Ми пишаємося тим, що є партнером УЄФА.

Вони кажуть про свободу, але це закрита ліга. Вони бачать перемогу у рішенні європейського суду, а я ні. Це рішення не має жодного відношення до Суперліги. Усі зацікавлені сторони у Європі об'єднуються заради однієї мети", — заявив президент ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що Наполі хоче приєднатися до проекту Суперліги.