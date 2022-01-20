Футзал

Наставник "сине-желтых" подвел итоги спаррингов против Испании.

Главный тренер женской сборной Украины по футзалу Олег Шайтанов прокомментировал товарищеские поединки против Испании.

Напомним, "сине-желтые" дважды уступили действующим чемпионкам Европы — 0:7 и 1:3.

"В первом матче мы, к сожалению, уступили со счетом 0:7. Но мы понимаем силу Испании. Играли по своему плану, пытались действовать в три четверки. Да, что-то не получалось, но все же все девушки сыграли, получили ценный опыт игры с чемпионками Европы.

Всегда сложно играть за сборную, особенно проводить первый матч против испанок. Волновались все, не только дебютанты. К сожалению, в первом поединке мы не смогли показать свою игру, максимально выжав из себя все возможное.

Во втором спарринге также проиграли, но есть надежда, что таким образом мы становимся сильнее. Разобрали первую игру, ошибки, которые были похожи на то, что мы делали в поединках с Португалией. Пытались их исправить, уступили, но за игрой выглядели помощнее.

К сожалению, в спаррингах нам не смогли помочь Алена Кирильчук и Снежана Воловенко, на второй матч выпала София Рубан. В первой встрече я пытался дать сыграть всем, во второй проверить более боевой состав. Девушки молодые, где-то волновались, но во втором поединке окрепли, увидели, что играть можно.

Мнения сыграть в пять полевых были, но все же это контрольные матчи. Хотелось, чтобы девочки больше поиграли в футзал. Каждая минута очень важна, потому что они противостояли чемпионкам Европы.

В конце января мы собираемся, а 4-5 февраля планируем два контрольных матча на выезде со Швецией. А потом будет сбор накануне чемпионата Европы", — сказал Шайтанов в эфире YouTube-канала Ассоциации футзала Украины.

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