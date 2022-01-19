Футзал

Украинки уступили в товарищеском поединке, но уже с более приемлемым счетом.

В рамках подготовки к Евро-2022 женская сборная Украины по футзалу уступила национальной команде Испании со счетом 1:3.

Вчера в первом матче "сине-желтые" разгромно уступили действующим чемпионкам Европы со счетом 0:7.

Как и в первом матче, испанки владели существенным преимуществом, в то время как украинки пытались играть на контратаках. В первом тайме гости забили два мяча, а Сампер с пенальти попала в штангу.

Во втором тайме Лорес оформила дубль, и только после этого "сине-желтые" наконец-то смогли ответить — после классного прохода эффектно забила Шульга.

Напомним, товарищеские матчи были приурочены к подготовке к финальному турниру Евро-2022, который пройдет в Португалии 25—27 марта.

Украина — Испания 1:3

Голы: Шульга, 32 — Лорес, 8, 31, И. Кордоба, 20.