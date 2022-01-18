Футзал

Украинки уступили в товарищеском поединке.

Женская сборная Украины по футзалу провела первый контрольный матч против действующего чемпиона Европы — Испании.

Наша сборная пропустила семь безответных мячей, так и не сумев создать для обороны соперника нерешаемой задачи.

Украина — Испания 0:7

Голы: Гонсалес, 3, Домингос, 15, Гомес, 16, Але де Паз, 26 40, Лорес, 27, Сампер, 39

Отметим, что уже завтра, 19 января, женская сборная Украины проведет еще одну встречу с испанками.