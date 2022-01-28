Футзал

Нидерландская команда, являющейся хозяйкой, покидает турнир по итогам группового этапа на радость украинским болельщикам.

Завершился поединок заключительный поединок группового этапа Евро-2022 по футзалу, в котором сборная Нидерландов встретилась с Сербией в рамках квартета A.

Хозяева турнира по ходу встречи имели преимущество над сербами в два мяча, и уже мысленно они были в четвертьфинале чемпионата Европы, однако Сербия во втором тайме совершила впечатляющий камбэк во втором тайме.

Сербским футзалистам удалось не только отыграть два гола, но и обыграть Нидерланды на радость сборной Украины, которая в параллельном противостоянии минимально уступила действующему чемпиону — Португалии.

Таким образом, Португалия и Украина финишировали на первом и втором местах соответственно и пробились в плей-офф, тогда как Нидерланды и Сербия завершили участие в турнире, набрав с украинцами одинаковое количество очков по итогам группового этапа (3), но уступив по разнице забитых и пропущенных мячей.

Нидерланды — Сербия 2:3

Голы: Мартинус, 3, Ракич, 23 — Райцевич, 27, Рамич, 32, Стойцевски, 32:02