Футзал

Дивіться відео найкращих моментів матчу футзального Євро-2026, що відбувся 31 січня 2026 року.

Збірна України поступилася Франції у чвертьфіналі футзального Євро-2026 (2:4) та залишила турнір без медалей.

Французи відкрили рахунок на 28 хвилині зусиллями Геддури, після чого за дві хвилини Жук зрівняв цифри на табло. Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1.

На старті додаткового часу Мухудін вивів французів вперед, після чого на 45 хвилині він оформив дубль. Українці відповіли влучним ударом Корсуна, але Мухудін оформив хет-трик, зміцнивши перевагу Франції.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Франція — Україна у рамках 1/4 фіналу футзального Євро-2026:

Франція — Україна 4:2 (після дод. часу)

Голи: Геддура, 28, Мухудін, 41 (дабл-пенальті) 45, 48 — Жук, 30 (пенальті), Корсун, 48 (дабл-пенальті).

Франція: Локока — Бельхадж, Мохаммед, Мухудін, Гірьйо; Марке, Дюро, Геддура, Чато, М. Туре, Менендес, Реззуг, М. С. Туре, Бенслама.

Україна: Сухов — Швед, Жук, Чернявський, Первєєв; Бєлімов, Савенко, Микитюк, Педяш, Абакшин, Фаренюк, Корсун, Шотурма, Приходько.

Попереджені: М. С. Туре, М. Туре.

Вилучений: Мохаммед, 30.